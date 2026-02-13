Ροζ σπαγγέτι καρμπονάρα για το τραπέζι των ερωτευμένων

Αυτή η καρμπονάρα με παντζάρι είναι ένας μικρός πειραματισμός για αυτόν ή αυτήν που αγαπάμε.

Κρατάει τη ρουστίκ τεχνική της κλασικής ιταλικής σάλτσας, αλλά παίζει με χρώμα και γλύκα από το παντζάρι, για να γίνει πιο παιχνιδιάρικη στο πιάτο.

Δεν φοβόμαστε το λίπος από το αλλαντικό, γιατί θα δώσει σώμα και άρωμα στη σάλτσα και τραγανό χαρακτήρα στο πιάτο.

Η ιδέα είναι απλή και απαιτεί λιγοστή τεχνική και τις κατάλληλες πρώτες ύλες.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πιάτο γεμάτο νοστιμιά και αγάπη.

Ροζ καρμπονάρα

Υλικά:

110 γρ. παντσέτα, (γκουαντσιάλε) σε κύβους

1/2 φλ. νερό

2 σκελίδες σκόρδο, σε λεπτές φέτες

125 γρ. πεκορίνο τριμμένο

3 μεγάλα αυγά + 1 κρόκος αυγού

250 γρ. βρασμένα παντζάρια

1 1/2 κ.γ. αλάτι

1 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

500 γρ. σπαγγέτι

Εκτέλεση:

Βάζουμε την παντσέτα και το νερό σε μέτρια κατσαρόλα και σιγοβράζουμε μέχρι να εξατμιστεί το νερό και η παντσέτα να αρχίσει να τσιτσιρίζει, περίπου 8 λεπτά.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά σε μέτρια και συνεχίζουμε μέχρι να ροδίσει και να λιώσει το λίπος, 5–6 λεπτά.

Ρίχνουμε το σκόρδο, ανακατεύουμε συνεχώς για μισό λεπτό, μέχρι να βγάλει άρωμα αλλά να μην πάρει χρώμα. Με τρυπητή κουτάλα βγάζουμε την παντσέτα και το σκόρδο σε πιάτο με χαρτί κουζίνας και τα αφήνουμε στην άκρη.

Σουρώνουμε το λίπος από την κατσαρόλα μέσα σε ένα μπλέντερ, θα χρειαστούμε περίπου 2–3 κουταλιές της σούπας.

Σκουπίζουμε την κατσαρόλα, γεμίζουμε με αλατισμένο νερό και το φέρνουμε σε βρασμό.

Βάζουμε στο μπλέντερ, όπου έχουμε βάλει το λιωμένο λίπος, το πεκορίνο, τα αυγά και τον κρόκο, τα παντζάρια, το αλάτι και το πιπέρι.

Χτυπάμε μέχρι να γίνει λείο για ένα λεπτό περίπου και αφήνουμε την σάλτσα στην άκρη.

Βράζουμε τα σπαγγέτι στο αλατισμένο νερό μέχρι να είναι αλ ντέντε σύμφωνα με τις οδηγίες του πακέτου.

Κρατάμε 1/2 φλ. από το νερό του βρασμού και στραγγίζουμε τα ζυμαρικά.

Επιστρέφουμε τα ζυμαρικά στην άδεια κατσαρόλα, ρίχνουμε τη σάλτσα παντζαριού από το μπλέντερ, την παντσέτα με το σκόρδο και λίγο από το νερό του βρασμού.

Ανακατεύουμε σε χαμηλή φωτιά για 1–2 λεπτά και ανακατεύουμε να καλυφθούν τα ζυμαρικά.

Δοκιμάζουμε και ρυθμίζουμε το αλάτι και το πιπέρι.