Ροζέδες: Τα παραδοσιακά αμυγδαλωτά των Κυθήρων

Οι ροζέδες, όπως όλα τα αμυγδαλωτά που φτιάχνονται σε όλη τη Ελλάδα, είναι το γλυκό της χαράς.

Τα συγκεκριμένα αμυγδαλωτά, έχουν προέλευση τα Κύθηρα.

Επειδή είναι νηστίσιμα, γίνονται ως κέρασμα την Σαρακοστή.

Συνδυάζουν την τραγανή υφή και τα αρώματα του ψημένου αμυγδάλου, με την κανέλα και το γαρύφαλλο.

Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην στεγνώσουν υπερβολικά στο ψήσιμο και να αχνίσουμε, τα αμυγδαλωτά, αφού κρυώσουν εντελώς.

Ροζέδες

Υλικά:

4 1/2 φλιτζάνια αμύγδαλα, κοπανισμένα

1/2 – 1 φλιτζάνι ζάχαρη (προσαρμόζουμε ανάλογα με τη γλύκα που θέλουμε)

6 κ.σ. μέλι

2/3 κ.γ. κανέλα

1/3 κ.γ. γαρύφαλλο (σκόνη)

1/2 φλιτζάνι σιμιγδάλι

1/4 φλιτζανιού νερό περίπου (προσαρμόζουμε)

λάδι ή μαργαρίνη για το ταψί

άχνη ζάχαρη για επικάλυψη

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C. Λαδώνουμε ένα μεγάλο ταψί ή το στρώνουμε με αντικολλητικό χαρτί.

Σε μεγάλο μπολ αναμειγνύουμε τα κοπανισμένα αμύγδαλα με τη ζάχαρη, την κανέλα, το γαρύφαλλο και το σιμιγδάλι, ώστε να ομογενοποιηθούν τα στερεά.

Σε κατσαρολάκι ζεσταίνουμε ελαφρώς το μέλι με το νερό μέχρι να διαλυθεί, αλλά χωρίς να βράσει. Βγάζουμε από τη φωτιά.

Ρίχνουμε το ζεστό νερό με το μέλι στα στερεά υλικά και ανακατεύουμε καλά μέχρι να σχηματιστεί μια συμπαγής, όχι πολύ υγρή ζύμη.

Πλάθουμε μικρά οβάλ σχήματα με τα χέρια και τα τοποθετούμε στο ταψί, αφήνοντας μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο για περίπου 15–20 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν ελαφρά οι άκρες και να στερεοποιηθούν. Παρακολουθούμε προσεκτικά ώστε να μην πάρουν καθόλου χρώμα.

Βγάζουμε από τον φούρνο και αφήνουμε να κρυώσουν.

Πασπαλίζουμε με άφθονη άχνη ζάχαρη μόλις κρυώσουν αρκετά ώστε να μην λιώνει η άχνη.

Αφήνουμε να κρυώσουν τελείως πριν τα αποθηκεύσουμε σε αεροστεγές δοχείο.