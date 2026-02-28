Σουπιές φρικασέ και ζυμαρικά με γαρίδες αλ φρέντο ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Μπαίνουμε στη δεύτερη εβδομάδα της Σαρακοστής και έτσι οι περισσότερες ιδέες που προτείνω για το καθημερινό τραπέζι, μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε νηστίσιμα πιάτα.

Όπως τα κοκκινιστά ρεβίθια στον φούρνο με φέτα ή χωρίς και τα ζυμαρικά με γαρίδες σε λευκή σάλτσα, που φτιάχνονται ωραιότατα και με φυτική κρέμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα βρείτε στο μενού και κλασικές προτάσεις, όπως κοτόπουλο με πατάτες και ψητά καρότα και γιουβαρλάκια από χοιρινό κιμά, σε κόκκινη σάλτσα.

Επίσης έχουμε σουπιές φρικασέ, που είναι αμιγώς νηστίσιμο πιάτο.

Ένα σοκολατένιο κέικ, θα ομορφύνει την εβδομάδας σας. Διαλέξτε την συνταγή που σας ταιριάζει περισσότερο, έχουμε πολλές στο Tasteit.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Ρεβίθια κοκκινιστά με φέτα στον φούρνο: αν νηστεύετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φυτική «φέτα» ή να την παραλείψετε.

Ψώνια: ρεβίθια (μουλιασμένα από το προηγούμενο βράδυ), κρεμμύδι, σκόρδο, ντοματοπελτέ, κονσέρβα ψιλοκομμένες ντομάτες, φέτα (θρυμματισμένη), πάπρικα, δαφνόφυλλο.

Τρίτη

Σουπιές φρικασέ: η μόνη διαφοροποίηση που μπορείτε να κάνετε είναι να «δέσετε τη σάλτσα», χτυπώντας το λεμόνι με ταχίνι, αντί του κλασικού κορν φλάουρ.

Ψώνια: σουπιές (καθαρισμένες), μαρούλια, κρεμμύδια, ξερά και φρέσκα, λευκό κρασί, λεμόνια, άνηθο, κορν φλάουρ.

Τετάρτη

Κοτόπουλο με πατάτες και καρότα στον φούρνο: κλασικός συνδυασμός, με την προσθήκη των καρότων, που του δίνουν φυσική γλύκα.

Ψώνια: κοτόπουλο (σε κομμάτια), πατάτες, καρότα, λεμόνι, ρίγανη.

Πέμπτη

Γιουβαρλάκια κοκκινιστά με χοιρινό κιμά: τα λατρεμένα γιουβαρλάκια, με πιο οικονομική πρώτη ύλη, που είναι ο χοιρινός κιμάς και κοκκινιστά.

Ψώνια: χοιρινός κιμάς, ρύζι, κρεμμύδι, χυμός ντομάτας, ζωμός κρέατος θυμάρι.

Παρασκευή

Ζυμαρικά με γαρίδες σε άσπρη σάλτσα (αλ φρέντο): αυτό το μαγικό πιάτο ετοιμάζεται μέχρι να βράσουν τα ζυμαρικά και μπορεί να μετατραπεί σε νηστίσιμο, αν βάλουμε φυτική κρέμα γάλακτος.

Ψώνια: ζυμαρικά (πένες ή σπαγγέτι), γαρίδες (καθαρισμένες), σκόρδο, τσίλι, κρέμα γάλακτος, λευκό κρασί, μαϊντανός.