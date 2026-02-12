Σπιτικός γύρος ντονέρ με σκορδάτη σάλτσα γιαουρτιού

Αυτή τη φορά το μίξερ είναι απαραίτητο, γιατί ζυμώνει τέλεια τον κιμά για το ντονέρ.

Η νοστιμιά κρύβεται στη μικρή προσθήκη του αρνίσιου κιμά, περίπου 200 γραμμαρίων, στο μείγμα του ενός κιλού, συνολικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βεβαίως αν δεν σας αρέσει η μυρωδιά του αρνίσιου κρέατος, μπορείτε απλώς να βάλετε μια ισόποση μίξη μοσχαρίσιου και χοιρινού κιμά.

Το σκορδάτο γιαούρτι, δεν είναι τζατζίκι, αφού του λείπουν βασικά υλικά όπως το αγγούρι και τα μυρωδικά, αλλά αξίζει να το φτιάξετε γιατί δίνει πόντους στη γεύση και το σερβίρισμα.

Επίσης σερβίρουμε με τα κλασικά συνοδευτικά, όπως πίτες, κρεμμύδι και φέτες ντομάτας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γύρος ντονέρ

Υλικά:

1 κιλό ανάμεικτο κιμά (μοσχαρίσιο – χοιρινό και λίγο αρνίσιο) πολύ κρύο

1/2 φλ. ελαιόλαδο

2 κρεμμύδια (τριμμένα με τα υγρά τους)

1 φλ. φρυγανιά τριμμένη

1 κ.σ. πάπρικα (κοκκινοπίπερο)

2 κ.σ. φρέσκο μαϊντανό ψιλοκομμένο

1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ

αλάτι – πιπέρι

Για τη σως γιαουρτιού:

2 φλ. στραγγιστό γιαούρτι

2 σκελίδες σκόρδο πολτοποιημένες

1/2 κ.γ κύμινο

αλάτι

Εκτέλεση:

Βάζουμε τους κιμάδες στην κατάψυξη 1 ώρα πριν το ζύμωμα.

Ρίχνουμε όλα τα υλικά στον κάδο του μίξερ με το εξάρτημα του «γάντζου».

Ζυμώνουμε πολύ καλά τον κιμά μέχρι να αλλάξει χρώμα και να ξεκολλάει από τα τοιχώματα.

Λαδώνουμε καλά ένα μεγάλο ρηχό ταψί 36 εκατοστών.

Απλώνουμε το ντονέρ με βρεγμένα δάχτυλα σε λεπτή στρώση, με το ίδιο πάχος σε όλα τα σημεία.

Ραντίζουμε την επιφάνεια με λίγο νερό.

Ψήνουμε σε δυνατό γκριλ για περίπου 30 λεπτά.

Μόλις το βγάλουμε από το φούρνο το κόβουμε σε λεπτές μακρόστενες φέτες, σαν γύρο, ραντίζουμε με ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε κοκκινοπίπερο.

Όση ώρα ψήνεται το ντονέρ, φτιάχνουμε το σκορδάτο γιαούρτι, ανακατεύοντας όλα τα υλικά της σάλτσας, μαζί, προσθέτοντας, στο τέλος, ένα παγάκι.

Σερβίρουμε το ντονέρ, τυλιγμένο σε ψημένες πίτες, με ψιλοκομμένο κόκκινο κρεμμύδι, φρέσκο μαϊντανό, φέτες ντομάτας και τη σκορδάτη σάλτσα γιαουρτιού.