Συνταγή για κέικ με τριμμένο ξινόμηλο και γλάσο με βουτυρόγαλα

Το συγκεκριμένο κέικ είναι τέλειο για όλες τις εποχές γιατί είναι αρκετά διαφορετικής λογικής από ένα κλασικό κέικ βανίλιας ή βουτύρου.

Με έντονα αρώματα, παραμένει υγρό χωρίς να είναι βαρύ.

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Το μήλο το ενσωματώνουμε με τη φλούδα χωρίς να το στύψουμε. Η υγρασία του χρειάζεται στη συγκεκριμένη ζύμη.

Τα αυγά μας, καλό είναι να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Έτσι αναμειγνύονται καλύτερα με το λάδι και τα υπόλοιπα υγρά.

Δεν παραψήνουμε το κέικ και μόλις κρυώσει ελαφρά, το «λούζουμε» με το γλάσο, προσέχοντας να περάσει σωστά στις τρύπες.

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Κέικ με τριμμένο ξινόμηλο και γλάσο

Υλικά για το κέικ:

375 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

5 γρ. μαγειρική σόδα

3 γρ. κανέλα σε σκόνη

400 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη

3 μεγάλα αυγά, περίπου 150 γρ., σε θερμοκρασία δωματίου

300 γρ. ηλιέλαιο

5 γρ. εκχύλισμα βανίλιας

60 γρ. φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκαλιού

220 γρ. τριμμένα ξινόμηλα με τη φλούδα

120 γρ. καρύδια, χοντροκομμένα

80 γρ. τριμμένη καρύδα

8 γρ. ζάχαρη άχνη, για το τελείωμα

1 γρ. κανέλα σε σκόνη, για το τελείωμα

Για το γλάσο με βουτυρόγαλα:

200 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη

115 γρ. αλατισμένο βούτυρο

2 γρ. μαγειρική σόδα

120 γρ. βουτυρόγαλα (δείτε εκτέλεση)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 165°C, στις αντιστάσεις.

Βουτυρώνουμε πολύ καλά μια μεγάλη φόρμα κέικ με τρύπα στη μέση και την αλευρώνουμε, φροντίζοντας να καλύψουμε όλες τις εσοχές της.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, τη μαγειρική σόδα και τα 3 γραμμάρια κανέλα.

Στον κάδο του μίξερ βάζουμε τη ζάχαρη, τα αυγά, το ηλιέλαιο, τη βανίλια και τον χυμό πορτοκαλιού. Χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα μέχρι να έχουμε ομοιογενές μείγμα.

Χαμηλώνουμε την ταχύτητα και προσθέτουμε σταδιακά το μείγμα του αλευριού. Ανακατεύουμε μόνο μέχρι να ενσωματωθεί. Δεν συνεχίζουμε περισσότερο, γιατί δεν θέλουμε να δουλέψουμε υπερβολικά τη ζύμη.

Τρίβουμε τα μήλα στον χοντρό τρίφτη, μαζί με τη φλούδα και τα προσθέτουμε αμέσως στο μείγμα.

Ρίχνουμε τα καρύδια και την καρύδα και ανακατεύουμε απαλά με μια σπάτουλα μέχρι να κατανεμηθούν ομοιόμορφα.

Μεταφέρουμε τη ζύμη στη φόρμα και ισιώνουμε την επιφάνεια.

Ψήνουμε για 75-80 λεπτά. Ελέγχουμε προς το τέλος με ένα ξυλάκι στο κέντρο του κέικ. Πρέπει να βγαίνει καθαρό ή με λίγα υγρά ψίχουλα, όχι με άψητη ζύμη.

Αφήνουμε το κέικ στη φόρμα για 15 λεπτά. Το αναποδογυρίζουμε προσεκτικά πάνω σε σχάρα και το αφήνουμε ζεστό.

Με ένα ξυλάκι για σουβλάκι κάνουμε αρκετές βαθιές τρύπες σε όλη την επιφάνεια, ώστε το γλάσο να μπορεί να περάσει σε διαφορετικά σημεία της ψίχας.

Για το γλάσο: Βάζουμε σε κατσαρόλα τη ζάχαρη, το αλατισμένο βούτυρο, τη μαγειρική σόδα και το βουτυρόγαλα.

Αν δεν βρείτε βουτυρόγαλα μπορείτε να το φτιάξετε ανακατεύοντας πλήρες γάλα (120γρ.) με 1 κουταλιά της σούπας λευκό ξύδι, να το ανακατέψετε καλά και να το αφήσετε 10 λεπτά στην άκρη να πήξει.

Ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς. Μόλις το μείγμα αρχίσει να βράζει, συνεχίζουμε το μαγείρεμα για περίπου 4-5 λεπτά.

Θα αφρίσει αρκετά και θα αρχίσει να παίρνει ανοιχτό καστανό χρώμα. Δεν το αφήνουμε να σκουρύνει πολύ, γιατί τότε θα αποκτήσει έντονη γεύση καραμέλας.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και, όσο το γλάσο είναι ακόμη καυτό, το ρίχνουμε αργά πάνω από το ζεστό κέικ. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις τρύπες που έχουμε ανοίξει, ώστε να περάσει μέρος του γλάσου στο εσωτερικό.

Ανακατεύουμε τα 8 γραμμάρια ζάχαρη άχνη με το 1 γραμμάριο κανέλα και τα περνάμε από λεπτό σουρωτήρι πάνω από το κέικ, όταν έχει πλέον κρυώσει.

Αφήνουμε το κέικ να σταθεί για τουλάχιστον 1 ώρα πριν το κόψουμε.