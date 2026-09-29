Συνταγή για τυροκούλουρα με ζύμη γιαουρτιού και κίτρινο τυρί

Τραγανά απ’ έξω, αφράτα στο εσωτερικό και γεμάτα τυρένια γεύση, αυτά τα γρήγορα τυροκούλουρα είναι από εκείνες τις συνταγές που μπορούμε να έχουμε πρόχειρες όταν θέλουμε κάτι ζεστό, σπιτικό και πραγματικά νόστιμο.

Εδώ το γιαούρτι κάνει όλη τη διαφορά. Δίνει υγρασία στη ζύμη και κρατά το εσωτερικό μαλακό και αφράτο.

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Το καλύτερο στοιχείο της συνταγής, είναι ότι δεν χρειάζεται ζύμωμα, μαγιά ή αναμονή.

Ανακατεύουμε, πλάθουμε, πασπαλίζουμε και ψήνουμε.

Σε λιγότερο από μισή ώρα, έχουμε τέσσερα ζεστά τυροκούλουρα που τρώγονται μόλις βγουν από τον φούρνο.

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Αφράτα τυροκούλουρα

Υλικά για 4 τυροκούλουρα:

200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

80 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

100 γρ. τριμμένο κίτρινο τυρί, κατά προτίμηση ένα τυρί που λιώνει καλά

2 γρ. αλάτι

1 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

15 γρ. σουσάμι

λίγο αλεύρι για τα χέρια, αν χρειαστεί

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα και στρώνουμε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί.

Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το γιαούρτι, το τριμμένο τυρί, το αλεύρι, το αλάτι και το πιπέρι.

Ανακατεύουμε με μια ξύλινη κουτάλα ή με τα χέρια μας μέχρι να σχηματιστεί μια μαλακή, ομοιογενής ζύμη. Δεν τη δουλεύουμε περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται. Θέλουμε να παραμείνει όσο γίνεται πιο αφράτη.

Αν η ζύμη κολλάει πολύ στα χέρια μας, προσθέτουμε λίγο αλεύρι ακόμη.

Δεν προσθέτουμε όμως υπερβολικό αλεύρι, γιατί θα χάσουμε την απαλή υφή που δίνει το γιαούρτι.

Χωρίζουμε τη ζύμη σε 4 ίσα κομμάτια και πλάθουμε το καθένα σε μακρόστενο μπαστουνάκι. Ενώνουμε τις δύο άκρες ώστε να σχηματίσουμε ένα μικρό κουλούρι.

Τοποθετούμε τα τέσσερα κουλούρια στο ταψί, αφήνοντας λίγο κενό μεταξύ τους. Βρέχουμε ελαφρά την επιφάνειά τους με λίγο νερό και πασπαλίζουμε γενναιόδωρα με το σουσάμι.

Ψήνουμε στους 180°C για περίπου 25 λεπτά, μέχρι να φουσκώσουν και να αποκτήσουν βαθύ χρυσαφένιο χρώμα στην επιφάνειά τους.

Μόλις τα βγάλουμε από τον φούρνο, τα αφήνουμε να σταθούν για 5 λεπτά. Έτσι σταθεροποιείται το λιωμένο τυρί στο εσωτερικό τους, χωρίς να χάσουν την αφράτη υφή τους.

Τα σερβίρουμε ζεστά, ιδανικά.