Συνταγή για σοκολατογλυκό ψυγείου με τρία υλικά

Ένα γρήγορο σοκολατένιο γλυκό ψυγείου με τα πιο αθώα υλικά.

Όταν μου ζητούν, στο σπίτι, ένα γλυκό σοκολάτας, που να «μην χαλάσει τη διατροφή», φτιάχνω αυτό.

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Εδώ η βάση είναι μόλις τρία απλά υλικά: κουβερτούρα, γάλα και αλεύρι βρώμης.

Η έξτρα κουβερτούρα χρησιμοποιείται για την επικάλυψη και δημιουργεί μια λεπτή σοκολατένια στρώση που σπάει ευχάριστα στο κόψιμο.

Το γλυκό χρειάζεται χρόνο στο ψυγείο για να σταθεροποιηθεί.

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Σοκολατογλυκό ψυγείου

Υλικά:

150 γρ. γάλα

125 γρ. κουβερτούρα, ψιλοκομμένη

50 γρ. αλεύρι βρώμης

50 γρ. κουβερτούρα, για την επικάλυψη

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε το γάλα σε μικρή κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά, χωρίς να το αφήσουμε να κοχλάσει.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τα 125 γρ. κουβερτούρας, κομμένα σε μικρά κομμάτια. Περιμένουμε 1-2 λεπτά και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει εντελώς η σοκολάτα και να έχουμε ένα λείο, γυαλιστερό μείγμα.

Προσθέτουμε σταδιακά το αλεύρι βρώμης, ανακατεύοντας συνεχώς με σύρμα, ώστε να ενσωματωθεί χωρίς σβόλους. Ξαναβάζουμε την κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά και ανακατεύουμε για λίγα λεπτά, μέχρι το μείγμα να πήξει αισθητά.

Αδειάζουμε το σοκολατένιο μείγμα σε μικρό σκεύος ή φόρμα στρωμένη με αντικολλητικό χαρτί και ισιώνουμε την επιφάνεια. Το αφήνουμε να πέσει λίγο η θερμοκρασία του και στη συνέχεια το βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 3-4 ώρες, μέχρι να σταθεροποιηθεί.

Λιώνουμε τα 50 γρ. κουβερτούρας για την επικάλυψη σε μπεν μαρί ή σε φούρνο μικροκυμάτων, σε σύντομα διαστήματα, ανακατεύοντας ανάμεσα στα διαστήματα.

Απλώνουμε τη λιωμένη σοκολάτα πάνω από το κρύο γλυκό και την ισιώνουμε σε λεπτή στρώση. Το επιστρέφουμε στο ψυγείο μέχρι να σφίξει η επικάλυψη.

Ξεφορμάρουμε, κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε.