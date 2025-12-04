Συνταγή για αφράτη αλμυρή γιαουρτόπιτα με φέτα

Όταν λέμε γιαουρτόπιτα, εννοούμε, συνήθως τη γλυκιά εκδοχή.

Όμως η γιαουρτόπιτα γίνεται ωραιότατη και αλμυρή, με τυριά και μυρωδικά.

Είναι μια καλή ιδέα, για τις συγκεντρώσεις με φίλους ή για ένα ελαφρύ γεύμα, μετά τη γυμναστική.

Με τη μοναδική υφή του γιαουρτιού και την πλούσια γεύση της φέτας, αυτή η πίτα εκτός από νoστιμιά δίνει και περισσότερη πρωτεΐνη από άλλες.

Φυσικά, αυτή η γιαουρτόπιτα δεν έχει φύλλο, γίνεται με τη λογική της κουρκουτόπιτας και έτσι είναι πιο χαμηλή και σε υδατάνθρακες, από τις παραδοσιακές πίτες.

Αλμυρή γιαουρτόπιτα

Υλικά:

400 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

200 γρ. νερό

500 γρ. φρέσκο γάλα

4 μεγάλα αυγά

200 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

50 γρ. καλαμποκάλευρο

400 γρ. σκληρή φέτα σε χοντρά τρίμματα

100 γρ. τυρί cottage

1 πρέζα μοσχοκάρυδο

2 κ.γ. άνηθο, ψιλοκομμένο

αλάτι – πιπέρι

2 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. βούτυρο

Εκτέλεση:

Αλείφουμε με το ελαιόλαδο και το βούτυρο ένα μεσαίο παραλληλόγραμμο ή στρογγυλό ταψί και το τοποθετούμε στη μεσαία σχάρα του φούρνου, που έχουμε προθερμάνει στους 180°C στον αέρα. Το αφήνουμε για 5 λεπτά να κάψει.

Στον κάδο του μπλέντερ, ρίχνουμε το γιαούρτι, τα αυγά, το cottage, το νερό, το μισό γάλα, το μοσχοκάρυδο, το αλεύρι, το καλαμποκάλευρο, λίγο πιπέρι και λίγο αλάτι. Χτυπάμε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να σχηματίσουμε ένα ρευστό, λείο χυλό.

Προσθέτουμε το υπόλοιπο γάλα και χτυπάμε για λίγο ακόμη.

Βγάζουμε προσεκτικά το καυτό ταψί από το φούρνο και αδειάζουμε μέσα τον χυλό.

Πασπαλίζουμε με το άνηθο και σκορπάμε από πάνω την τριμμένη φέτα.

Βάζουμε το ταψί πίσω στον φούρνο και ψήνουμε την πίτα για περίπου 50 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά και να σφίξει στο κέντρο. Όσο ψήνεται θα φουσκώνει όπως ένα σουφλέ.

Βγάζουμε και αφήνουμε τη γιαουρτόπιτα να κρυώσει για 15 λεπτά, ώστε να πέσει ελαφρώς ο όγκος της και να σφίξει, για να μπορέσουμε να την κόψουμε σε κομμάτια.

Τη σερβίρουμε ζεστή.