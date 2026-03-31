Συνταγή για αλμυρά donuts με λιαστές ντομάτες

Ποιος είπε ότι τα donuts, είναι μόνο γλυκά και γίνονται μόνο στο τηγάνι;

Εδώ ετοιμάζουμε νόστιμα, αλμυρά donuts με λιαστές ντομάτες και βασιλικό, ψημένα στον φούρνο.

Είναι ιδανικά για σνακ ή ελαφρύ γεύμα.

Είναι εύκολα, γρήγορα και γεμάτα αρώματα από τη Μεσογειακή κουζίνα.

Και πάνω από όλα, τα απολαμβάνουμε και μας χορταίνουν στη νηστεία.

Αλμυρά donuts με λιαστές ντομάτες

Υλικά:

275 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης που φουσκώνει μόνο του

2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

2 κ.σ. λιναρόσπορο τριμμένο

40 γρ. διατροφική μαγιά (ή 1/4 φλ. αμύγδαλα αλεσμένα σε πούδρα), με λίγο αλάτι και λίγη σκόνη σκόρδου

180 ml ρόφημα σόγιας

4 κ.σ. ελαιόλαδο

7 φύλλα βασιλικού, ψιλοκομμένα

1/2 φλ. λιαστές ντομάτες, ψιλοκομμένες

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 βαθμούς.

Ρίχνουμε τον λιναρόσπορο στο γάλα σόγιας, ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε στη άκρη να φουσκώσει λίγο.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και τη διατροφική μαγιά (ή την πούδρα αμυγδάλου), με το αλάτι και τη σκόνη σκόρδου και ανακατεύουμε καλά.

Στη συνέχεια ρίχνουμε το ρόφημα σόγιας και το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα.

Προσθέτουμε τον βασιλικό και τις λιαστές ντομάτες και ανακατεύουμε απαλά.

Μοιράζουμε το μείγμα σε 8-10άρι ταψί για donuts και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο μέχρι να ροδίσουν ελαφρώς και να ψηθούν στο εσωτερικό, περίπου 15 λεπτά.

Αφήνουμε να κρυώσουν λίγο και σερβίρουμε.