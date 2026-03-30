Συνταγή για αλμυρά κράκερς με παρμεζάνα και θυμάρι 

Λιώνουν στο στόμα
Cheddar cheese cracker in a ceramic bowl on a light background, top view
Ηλιάνα Σκιαδά

Μικρές, τραγανές μπουκιές με αρωματική παρμεζάνα και φρέσκο θυμάρι.

Τα κλασικά σπιτικά μπατόν σαλέ, με μία επικαιροποίηση.

Τα κράκερς αυτά είναι ιδανικά συνοδευτικά για το ποτό ή το κρασί μας.

Θα γίνουν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε ένα πλατό με τυριά και αλλαντικά και θα αναβαθμίζουν ένα κάλεσμα σε δείπνο.

Προσέξτε τα στο ψήσιμο, είναι πολύ πιο ελκυστικά, αν παραμείνουν «ξανθά»

Υλικά (για 40–50 κράκερ):

  • 113 γρ. βούτυρο (σε θερμοκρασία δωματίου)
  • 113 γρ. παρμεζάνα φρεσκοτριμμένη
  • 1 κ.γ φύλλα από φρέσκο θυμάρι ψιλοκομμένα
  • ½ κ.γ. αλάτι
  • ½ κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
  • 156 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 1–2 κ.σ. νερό (αν χρειαστεί η ζύμη)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C.

Στο μίξερ με το εξάρτημα «φτερό» χτυπάμε το βούτυρο για 1 λεπτό.

Προσθέτουμε την παρμεζάνα, το θυμάρι, το αλάτι και το πιπέρι και ανακατεύουμε σε χαμηλή ταχύτητα.

Ρίχνουμε το αλεύρι σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι η ζύμη να σχηματίζει χοντρά ψίχουλα (περίπου 1 λεπτό). Αν χρειαστεί, ρίχνουμε 1 κουταλάκι νερό για να ενωθεί.

Βάζουμε τη ζύμη στον πάγκο, πλάθουμε σε 9 cm κορμό, τυλίγουμε σε μεμβράνη και βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Κόβουμε σε φέτες πάχους 9 χιλιοστών, τοποθετούμε σε λαμαρίνες με λαδόκολλα και ψήνουμε 22 λεπτά μέχρι να ροδίσουν ελαφρά. Περιστρέφουμε τη λαμαρίνα στη μέση του ψησίματος.

Αφήνουμε να κρυώσουν και σερβίρουμε σε θερμοκρασία δωματίου.

