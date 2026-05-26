Συνταγή για πρωτεϊνική πίτσα με βάση από κόκκινη φακή

Αν αγαπάτε την πίτσα, αλλά θέλετε μια πιο θρεπτική και ισορροπημένη εκδοχή της, τότε εδώ να μείνετε.

Αυτή η πίτσα με βάση από κόκκινη φακή είναι μια εξαιρετική επιλογή, γιατί δεν έχει καθόλου αλεύρι.

Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες και αποτελεί ένα χορταστικό γεύμα που συνδυάζει γεύση και θρεπτική αξία.

Η κόκκινη φακή δημιουργεί μια ιδιαίτερα νόστιμη και ελαφριά βάση με τραγανό αποτέλεσμα εξωτερικά και μαλακή υφή στο εσωτερικό.

Το κοτόπουλο προσθέτει επιπλέον πρωτεΐνη, ενώ η σάλτσα ντομάτας, το τυρί και το κόκκινο κρεμμύδι χαρίζουν την κλασική αγαπημένη γεύση πίτσας, χωρίς να εξαιρούνται τα τριμμένα ή ψιλοκομμένα λαχανικά για μια πιο ελαφριά εκδοχή.

Πρωτεϊνική πίτσα

Υλικά:

Για τη βάση:

100 γρ. κόκκινη φακή

αλάτι

πιπέρι

λίγη πάπρικα

Για την επικάλυψη:

150 γρ. βρασμένο ή ψημένο στήθος κοτόπουλου

2 κ.σ. σάλτσα ντομάτας

60 γρ. τριμμένο τυρί με χαμηλά λιπαρά

1/2 κόκκινο κρεμμύδι σε λεπτές φέτες

λίγη πάπρικα

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Ξεπλένουμε πολύ καλά τις κόκκινες φακές και τις αφήνουμε να μουλιάσουν σε νερό για περίπου 2-3 ώρες ώστε να μαλακώσουν.

Τις στραγγίζουμε και τις μεταφέρουμε στο μπλέντερ, ρίχνουμε λίγο αλάτι, πιπέρι και πάπρικα.

Χτυπάμε μέχρι να δημιουργηθεί ένας παχύρρευστος και σχετικά λείος χυλός.

Στρώνουμε αντικολλητικό χαρτί σε ταψί και απλώνουμε το μείγμα σε στρογγυλό σχήμα, δημιουργώντας μια λεπτή στρώση για τη βάση της πίτσας.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C για περίπου 15 λεπτά, μέχρι η βάση να σταθεροποιηθεί και να πάρει ελαφρύ χρώμα.

Βγάζουμε τη βάση από τον φούρνο και απλώνουμε τη σάλτσα ντομάτας. Προσθέτουμε το κοτόπουλο κομμένο σε μικρά κομμάτια, το κόκκινο κρεμμύδι και το τριμμένο τυρί.

Πασπαλίζουμε με λίγη επιπλέον πάπρικα και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και επιστρέφουμε την πίτσα στον φούρνο για ακόμη 10-12 λεπτά, μέχρι να λιώσει το τυρί και να ροδίσει ελαφρώς η επιφάνεια.

Αφήνουμε την πίτσα για λίγα λεπτά, κόβουμε και σερβίρουμε ζεστή.