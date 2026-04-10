Συνταγή για ανατολίτικο πικάντικο αρνάκι

Όταν παντρεύουμε την παράδοση με τα μπαχαρικά της Ανατολής, έχουμε αρνάκι αρωματικό και «λουκούμι».

Αν δεν μπορούμε ή δεν επιθυμούμε ψητό οβελία, μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι μας αυτό το ανατολίτικο αρνάκι με πλούσια σάλτσα.

Το γιαούρτι, το κάρι, το κύμινο και ο κόλιανδρος δημιουργούν μια μαρινάδα που «αγκαλιάζει» το κρέας, μαλακώνοντάς το και χαρίζοντάς του βάθος και γεύση.

Πρόκειται για μια τεχνική με ιστορικές ρίζες σε πολιτισμούς όπου τα μπαχαρικά δεν είναι απλώς καρύκευμα, αλλά ο μόνος τρόπος μαγειρικής έκφρασης.

Παράλληλα, το λάιμ και η καπνιστή πάπρικα, δίνουν μια σύγχρονη, δροσερή και ελαφρώς καπνιστή διάσταση στο πιάτο.

Αρνάκι πικάντικο

Υλικά (για 10 άτομα):

3 κιλά αρνάκι, ψαχνό, σε μερίδες

Για τη μαρινάδα:

250 γρ. γιαούρτι, στραγγιστό

2 κ.σ. κάρι

2 κ.σ. κύμινο, τριμμένο

2 κ.σ. κόλιαντρο, τριμμένο

1 κ.σ. πάπρικα, καπνιστή

2 κ.σ. αλάτι, χοντρό

2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

8 κ.σ. ελαιόλαδο

χυμός και ξύσμα από 4 λάιμ (μοσχολέμονα)

2 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κρεμμύδια ξερά, κομμένα σε φέτες

3 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες

Εκτέλεση:

Ετοιμάζουμε τη μαρινάδα: σε ένα μεγάλο μπολ αναμειγνύουμε το γιαούρτι, το κάρι, το κύμινο, τον κόλιανδρο, την καπνιστή πάπρικα, το αλάτι, τον πελτέ ντομάτας, τις 8 κουταλιές ελαιόλαδο, τον χυμό και το ξύσμα από τα λάιμ. Ανακατεύουμε μέχρι να δημιουργηθεί ένα λείο, αρωματικό μείγμα.

Βάζουμε τα κομμάτια του αρνιού και τα γυρίζουμε καλά μέσα στη μαρινάδα ώστε να καλυφθούν πλήρως. Σκεπάζουμε το μπολ και το τοποθετούμε στο ψυγείο για τουλάχιστον, 1 ώρα, ώστε να απορροφήσει τα αρώματα.

Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε τις δύο κουταλιές ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα κρεμμύδια μαζί με το σκόρδο μέχρι να μαλακώσουν και να γυαλίσουν.

Ρίχνουμε στην κατσαρόλα το μαριναρισμένο αρνάκι μαζί με όλη τη μαρινάδα. Μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας κατά διαστήματα, μέχρι να μαλακώσει το κρέας και να δέσει η σάλτσα, 30-40 λεπτά.

Σερβίρουμε το αρνάκι ζεστό, συνοδεύοντας με ψημένες πίτες ή αφράτο πιλάφι, ώστε να απολαύσουμε τη πλούσια, πικάντικη σάλτσα.