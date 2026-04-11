Συνταγή για αρνάκι γεμιστό με ξινομυζήθρα

Τα δύο βασικά υλικά της συνταγής αυτής, είναι στα καλύτερά τους αυτή την εποχή.

Το γεμιστό αρνάκι με ξινομυζήθρα, δεν είναι απλώς ένα πιάτο, είναι τελετουργία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η χρήση του παραδοσιακού αυτού τυριού με έντονη, δροσερή οξύτητα, μας ταξιδεύει αμέσως στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου, όπου η τυροκομία έχει βαθιές ρίζες.

Εκεί, το πάντρεμα του αρνιού με αρωματικά βότανα όπως ο άνηθος και ο δυόσμος, αλλά και με κρασί, δημιουργεί γεύσεις που ισορροπούν ανάμεσα στο λιπαρό και το δροσερό.

Ένα πιάτο ιδανικό για κυριακάτικα τραπέζια και γιορτινές περιστάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρνάκι γεμιστό με ξινομυζήθρα

Υλικά (για 10 άτομα):

2 μπουτάκια αρνίσια, ξεκοκαλισμένα (2 κιλά το καθένα)

4 κ.σ. βούτυρο

1 ματσάκι άνηθο

1 ματσάκι δυόσμο

500 γρ. ξινομυζήθρα

200 ml λευκό ξηρό κρασί

αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση:

Ζητάμε από τον κρεοπώλη να μας ετοιμάσει τα μπουτάκια αρνιού, να τα ξεκοκκαλίσει και να τα ανοίξει, ώστε να μπορούν να γεμιστούν εύκολα. Αν χρειαστεί, ζητάμε να μας τα χτυπήσει ελαφρώς για να έχουν ομοιόμορφο πάχος.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε την ξινομυζήθρα με τον άνηθο και τον δυόσμο, ψιλοκομμένα, δημιουργώντας μια αρωματική και δροσερή γέμιση.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.

Αλείφουμε το εσωτερικό από το μπούτι με το βούτυρο, αλατοπιπερώνουμε και απλώνουμε ομοιόμορφα τη γέμιση του τυριού.

Τυλίγουμε τα μπουτάκια σε ρολό, τα δένουμε με σπάγκο κουζίνας, για να κρατήσουν το σχήμα τους και τα τοποθετούμε στο ταψί.

Περιχύνουμε με το λευκό κρασί και ψήνουμε για περίπου 2 ώρες, μέχρι να ροδίσουν εξωτερικά και να παραμείνουν ζουμερά στο εσωτερικό.