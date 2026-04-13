Συνταγή για αρνάκι ή κατσικάκι που περίσσεψε στην κατσαρόλα με αγκινάρες

Το αρνάκι ή κατσικάκι με αγκινάρες, είναι ιδανικός συνδυασμός, γευστικά και με απολύτως εποχιακά υλικά.

Είναι ιδανική πρόταση για να αξιοποιήσουμε τα πασχαλινά περισσεύματα κρέατος, μετατρέποντάς τα σε ένα νόστιμο, λεμονάτο και αρωματικό πιάτο.

Το τρυφερό, αρνάκι από την ψησταριά ή τον φούρνο, απορροφά τις γεύσεις και έτσι έχουμε ένα διαφορετικό φαγάκι με τελείως άλλο προφίλ.

Συνοδεύουμε με ρύζι, πατάτες φούρνου ή χωριάτικο ψωμί.

Το λεμόνι αυξομειώστε το αναλόγως, πόσο ξινό σας αρέσει το φαγητό.

Αρνάκι ή κατσικάκι που περίσσεψε στην κατσαρόλα με αγκινάρες

Υλικά:

περίσσευμα πασχαλινό αρνάκι ή κατσικάκι (1 κιλό)

1 κιλό αγκινάρες

1/2 φλιτζάνι τσαγιού λάδι

5 φρέσκα κρεμμυδάκια και 1 ξερό, ψιλοκομμένα

2 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο

αλάτι – πιπέρι

2 κ.σ. άνηθο ψιλοκομμένο

3 λεμόνια

1 1/2 ποτήρι του νερού νερό

Εκτέλεση:

Κόβουμε τις αγκινάρες στη μέση ή σε φέτες και ψιλοκόβουμε τα κρεμμυδάκια, το ξερό κρεμμύδι, τον μαϊντανό και τον άνηθο.

Καθαρίζουμε και τεμαχίζουμε το κρέας, που έχει περισσέψει, σε μπουκιές, αφαιρώντας ό,τι κομμάτι λίπους δεν επιθυμούμε.

Σε μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι και σοτάρουμε τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια μέχρι να μαραθούν. Μετά ρίχνουμε και τις αγκινάρες να σοταριστούν.

Προσθέτουμε το κομμένο αρνάκι/κατσικάκι και σοτάρουμε για λίγα λεπτά ώστε να ζεσταθεί και να απελευθερώσει τα αρώματά του.

Αλατοπιπερώνουμε, ρίχνουμε τον χυμό λεμονιού και το 1 1/2 ποτήρι νερό. Ανακατεύουμε, φέρνουμε σε βράση και χαμηλώνουμε τη φωτιά.

Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε το φαγητό να σιγοβράσει 20 λεπτά ώστε να μαλακώσει το κρέας και να δέσουν οι γεύσεις.

Λίγο πριν κατεβάσουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, προσθέτουμε τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και τον άνηθο.

Σερβίρουμε ζεστό και αν θέλουμε, ραντίζουμε με λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.