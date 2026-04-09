Συνταγή για αρνίσιο κότσι με μαυροδάφνη και δεντρολίβανο

Το αρνάκι γίνεται ωραιότατο και στην κατσαρόλα ή στον φούρνο, στην ταπεινή μας κουζίνα.

Δεν μπορούμε όλοι να βρεθούμε, το Πάσχα, στις εξοχές, αλλά όλοι, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι, θέλουμε να γευτούμε το παραδοσιακό αρνάκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με αυτή τη συνταγή, μπορούμε να φτιάξουμε, εύκολα, ζουμερό κρέας, με γευστική σάλτσα κρασιού.

Το άρωμα του δεντρολίβανου ταιριάζει με το αρνίσιο κρέας.

Μπορούμε να σερβίρουμε με ένα ατζέμ πιλάφι ή βουτυράτο πουρέ πατάτας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρνίσιο κότσι με μαυροδάφνη και δεντρολίβανο

Υλικά:

1,2 κιλά αρνίσιο κότσι

60 γρ. ελαιόλαδο

400 γρ. κρεμμύδι, χοντροκομμένο

200 γρ. καρότο, χοντροκομμένο

25 γρ. σκόρδο, σε σκελίδες

100 γρ. πελτές ντομάτας

400 γρ. κρασί κόκκινο

200 γρ. μαυροδάφνη

1 λίτρο ζωμό κοτόπουλου

θυμάρι φρέσκο

δενδρολίβανο φρέσκο

ελαιόλαδο, για το σοτάρισμα

αλάτι

Εκτέλεση:

Αλατίζουμε το αρνί. Ζεσταίνουμε μια κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά, βάζουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το αρνί μέχρι να πάρει καλό χρώμα από όλες τις πλευρές.

Κρατάμε το αρνί στην άκρη.

Συμπληρώνουμε ελαιόλαδο και ρίχνουμε τα λαχανικά, μέχρι να πάρουν έντονο σκούρο χρώμα. Προσθέτουμε τον πελτέ και ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα, μέχρι να μυρίσει.

Σβήνουμε με τα δύο κρασιά και μαγειρεύουμε μέχρι να πυκνώσει η σάλτσα.

Επιστρέφουμε το αρνί στην κατσαρόλα και προσθέτουμε τον ζωμό και τα μυρωδικά. Μόλις πάρει βράση το φαγητό μας, χαμηλώνουμε τη φωτιά.

Μαγειρεύουμε σκεπασμένο μέχρι να μαλακώσει το αρνί, περίπου 1,5 ώρα.

Σουρώνουμε τη σάλτσα σε μια μικρή κατσαρόλα και βράζουμε μέχρι να συμπυκνωθεί.

Σερβίρουμε το αρνί με την κρασάτη σάλτσα και βουτυράτο πιλάφι ή πουρέ.