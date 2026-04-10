Συνταγή για αρνίσιο μπούτι λεμονάτο με χόρτα

Εναλλακτική λύση για ένα πιο αστικό Πάσχα, με ένα φινετσάτο αρνί λεμονάτο.

Το πιάτο αυτό σερβίρεται αυτόνομα, χωρίς συνοδευτικά, μόνο με τα χόρτα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αρώματα και ισορροπία, είναι εξασφαλισμένα, καθώς τα υλικά είναι απολύτως ζυγισμένα, ακόμη και ο χυμός λεμονιού.

Σπανάκι, σέσκουλα, σελινόριζα, φινόκιο και μάραθος, πρέπει να μην παραμαγειρευτούν, για να κρατήσουν τη ζωντάνια τους.

Στο ίδιο τραπέζι θα μπορούσατε να προσφέρετε μια τραγανή τυρόπιτα και μια αυγοσαλάτα, από τα τσουγκρισμένα κόκκινα αυγά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρνίσιο μπούτι λεμονάτο με χόρτα

Υλικά:

1,5 κιλό αρνίσιο μπούτι, κομμένο σε φέτες πάχους 3 εκ.

200 γρ. ελαιόλαδο

100 γρ. φινόκιο, ψιλοκομμένο

100 γρ. κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

100 γρ. σελινόριζα, ψιλοκομμένη

15 γρ. σκόρδο ψιλοκομμένο

5 γρ. ξύσμα λεμονιού

5 γρ. λουίζα, αποξηραμένα φύλλα

50 γρ. κρασί λευκό

800 γρ. ζωμός κοτόπουλου

40 γρ. κρεμμύδι φρέσκο, ψιλοκομμένο

320 γρ. σπανάκι, καθαρισμένο και κομμένο

320 γρ. σέσκουλα, καθαρισμένα και κομμένα

8 γρ. χυμός λεμονιού

8 γρ. μάραθος, ψιλοκομμένος

80 γρ. βούτυρο

φλούδα λεμονιού, σε ολόκληρα κομμάτια

αλάτι – πιπέρι λευκό

Εκτέλεση:

Αλατίζουμε το αρνί σε όλες τις πλευρές του.

Ζεσταίνουμε μια κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά, ρίχνουμε 180 γρ. ελαιόλαδο και σοτάρουμε το αρνί μέχρι να πάρει ένα έντονο χρυσαφί χρώμα.

Αποσύρουμε από την κατσαρόλα το αρνί και προσθέτουμε το φινόκιο, το κρεμμύδι, τη σελινόριζα και τα μαγειρεύουμε μέχρι να μαλακώσουν αρκετά και να πάρουν χρώμα.

Προσθέτουμε το σκόρδο και μόλις μυρίσει σβήνουμε με το κρασί.

Μαγειρεύουμε λίγα λεπτά μέχρι να εξατμιστεί το κρασί και προσθέτουμε τον ζωμό, το αρνί, τη λουίζα και τη φλούδα.

Φέρνουμε σε βρασμό και χαμηλώνουμε τη φωτιά. Σκεπάζουμε με το καπάκι και μαγειρεύουμε μέχρι να μαλακώσει το κρέας.

Αφαιρούμε το κρέας, τη λουίζα και τη φλούδα λεμονιού από το σκεύος.

Δυναμώνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού, το φρέσκο κρεμμύδι, το σπανάκι και το σέσκουλο και μαγειρεύουμε μέχρι να μείνει το 1/3 από τα υγρά.

Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το βούτυρο, λίγο ελαιόλαδο, τον μάραθο, ανακατεύουμε και ξαναβάζουμε το αρνί στην κατσαρόλα.

Αλατοπιπερώνουμε και σερβίρουμε.