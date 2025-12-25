Συνταγή για αρωματικό χοιρινό λαιμό στη λαδόκολλα με κυδώνια

Χοιρινό με κυδώνια, είναι γάμος, βγαλμένος από τον Παράδεισο.

Είναι και γιορτινό και χειμωνιάτικο και άρα, υπέροχη επιλογή για το τραπέζι μας.

Θέλει ελάχιστη προετοιμασία και ο φούρνος κάνει όλη τη δουλειά.

Το φαγητό αυτό δεν χρειάζεται συνοδευτικό, αφού σερβίρεται με τα μελωμένα κυδώνια.

Μια σαλάτα με λάχανο, φρέσκο κόλιανδρο και ρόδι, είναι ιδανική για να το τραπέζι μας, με αυτό το κυρίως πιάτο.

Χοιρινός λαιμός με κυδώνια

Yλικά:

1,5 κιλό χοιρινός λαιμός ξεκοκκαλισμένος, σε χοντρές φέτες

30 γρ. μουστάρδα

30 ml ελαιόλαδο

2 σκελίδες σκόρδο, σε φέτες

1 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο δεντρολίβανο

3 κυδώνια, καλά πλυμένα, κομμένα σε μακρόστενες φέτες

40 γρ. πετιμέζι

χυμός και ξύσμα από 1 λεμόνι

50 γρ. βούτυρο αγελαδινό

1 μικρό ξύλο κανέλας

αλάτι – φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 150°C.

Απλώνουμε, σε ένα μεγάλο ταψί, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αλουμινόχαρτο και τοποθετούμε πάνω σε αυτό 3 μακριά φύλλα λαδόκολλας, σε σχήμα Χ.

Στο κέντρο βάζουμε απλωτά το κρέας.

Ανακατεύουμε τη μουστάρδα με το ελαιόλαδο και κάνουμε μασάζ στα κομμάτια του χοιρινού με αυτό το μείγμα.

Βάζουμε τα σκόρδα, μπόλικο αλάτι, πιπέρι και το δεντρολίβανο και τρίβουμε ξανά, όλα τα κομμάτια με τα καρυκεύματα.

Πάνω στο κρέας βάζουμε τις φέτες κυδωνιού.

Ρίχνουμε το πετιμέζι, τον χυμό και το ξύσμα λεμονιού και αλατοπίπερο, και ανακατεύουμε καλά να πάρουν γεύση τα κυδώνια.

Βάζουμε πάνω τους, το βούτυρο σε κομμάτια και την κανέλα.

Κλείνουμε σε πακέτο με τις λαδόκολλες, τυλίγοντάς τις σφιχτά.

Ύστερα, τυλίγουμε όλο το πακέτο σφιχτά με το αλουμινόχαρτο.

Ψήνουμε για περίπου 2,5 ώρες.

Βγάζουμε το ταψί από τον φούρνο, το αφήνουμε να ξεκουραστεί για 10 λεπτά και σερβίρουμε σε πιατέλα, ανοίγοντας το πακέτο προσεκτικά.



