Συνταγή για ασιατικά σουβλάκια κοτόπουλο με σάλτσα σατάι

Τα μαριναρισμένα κρέατα που ψήνονται στα κάρβουνα, ονομάζονται σατέ ή σατάι, στη Νοτιοανατολική Ασία.

Έχουν έναν ακαταμάχητο συνδυασμό γλυκού, καυτερού, όξινου και μπαχαρικών που είναι εντελώς εθιστικός.

Στην Ινδονησία, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, το Μπαλί και την Καμπότζη και θα βρείτε αυτά τα δημοφιλή σνακ σε κάθε γωνιά.

Ωστόσο, δεν χρειάζεται να κάνετε ένα μακρινό ταξίδι με αεροπλάνο για να απολαύσετε αυτές τις νόστιμες μπουκιές. Μπορείτε να φτιάξετε την δική σας εκδοχή στην αυλή σας, στην ψησταριά σας.

Η γεύση προκύπτει τόσο από τη μαρινάδα, όσο και από τη συνοδευτική σάλτσα που θα φτιάξουμε για το σερβίρισμα του φαγητού.

Κοτόπουλο σατάι σουβλάκι

Υλικά:

Για τη μαρινάδα του κοτόπουλου

1/2 φλ. καστανή ζάχαρη

1/4 φλ. ξίδι ρυζιού

1/4 φλ. χυμό λάιμ

1/4 φλ. σάλτσα ψαριού

2 κουταλιές της σούπας καυτερή σάλτσα σριράτσα

2 κουταλιές της σούπας φρέσκο τζίντζερ, τριμμένο

700 γρ. φιλέτο στήθος ή μπούτι κοτόπουλου, κομμένο σε λωρίδες πλάτους 2,5 εκ.

φυτικό λάδι, για τη σχάρα

Για τη σάλτσα φιστικιού:

1 κουταλιά της σούπας φυτικό λάδι

1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

3 κουταλιές της σούπας φυστικοβούτυρο με κομματάκια

3 κουταλιές της σούπας σάλτσα χοϊσίν

1 κουταλιά της σούπας σριράτσα

1/4 φλ. χυμό λάιμ

1/2 φλ. νερό

Για το σερβίρισμα:

μαγειρεμένο ρύζι

αγγούρια σε φέτες

φρέσκα φύλλα βασιλικού

Εκτέλεση:

Αν χρησιμοποιούμε ξύλινα – μπαμπού σουβλάκια και όχι μεταλλικά, τα μουλιάζουμε σε ζεστό νερό για 30 λεπτά, πριν περάσουμε σε αυτά το μαριναρισμένο κοτόπουλο.

Για τη μαρινάδα, ανακατεύουμε σε ένα μπολ αρκετά μεγάλο ώστε να χωράει το κοτόπουλο, την καστανή ζάχαρη, το ξίδι, τον χυμό λάιμ, τη σάλτσα ψαριού, τη σριράτσα και το τζίντζερ.

Βάζουμε τις λωρίδες κοτόπουλου και ανακατεύουμε να καλυφθούν.

Σκεπάζουμε και μαρινάρουμε για τουλάχιστον 1 ώρα ή έως και όλη τη νύχτα.

Φτιάχνουμε τη σάλτσα για βούτηγμα. Σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά, ζεσταίνουμε το λάδι. Βάζουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια και μαγειρεύουμε για περίπου 30 δευτερόλεπτα, μέχρι να μαραθούν.

Προσθέτουμε το φυστικοβούτυρο, τη σάλτσα χοϊσίν, τη σριράτσα, τον χυμό λάιμ και μισό φλιτζάνι νερό.

Ανακατεύουμε με ένα σύρμα, μέχρι να λιώσει το φυστικοβούτυρο και να ομογενοποιηθεί η σάλτσα, που θέλουμε να έχει την υφή κρέμας γάλακτος.

Μπορούμε να βάλουμε τη σάλτσα σε μπολ για το σερβίρισμα ή αφήσουμε να κρυώσει και να την αποθηκεύσουμε στο ψυγείο για μία εβδομάδα.

Περνάμε 2 φέτες μαριναρισμένου κοτόπουλου σε κάθε σουβλάκι και τα τοποθετούμε σε ένα ταψί.

Είτε ψήσουμε στα κάρβουνα ή στο γκριλ, λαδώνουμε τη σχάρα όπου θα τοποθετηθούν τα σουβλάκια κοτόπουλου.

Ψήνουμε το σουβλάκι 3 λεπτά από κάθε πλευρά. Ύστερα τα μεταφέρουμε σε πιατέλα και τα αφήνουμε να ξεκουραστούν για 5 λεπτά πριν το σερβίρουμε, ως ορεκτικό με τη σάλτσα ή ως γεύμα, με ρύζι, φέτες αγγουριού και φύλλα βασιλικού.