Συνταγή για ασιατική σάλτσα με μανιτάρια shitake και τζίντζερ

Καυτερή και αρωματική
salad of fresh saffron milk caps with red onion and fresh parsley and whole mushrooms on a wooden Board
Ηλιάνα Σκιαδά

Όταν η συνταγή αλλάζει γειτονιά και ξεφεύγει από τα όρια της Λατινικής Αμερικής, τότε όλα προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα.

Τόσο τα υλικά, όσο και τα πιάτα που θα συνοδεύσει αυτή η διαφορετική σάλτσα.

Όταν λοιπόν βαφτίζεται ασιατική, τότε το βασικό της υλικό είναι τα ασιατικά μανιτάρια shitake.

Παραμένει πικάντικη, με έντονη παρουσία ντομάτας και κόλιανδρου, αλλά αρωματισμένη και με τζίντζερ.

Θα συνοδεύσει υπέροχα, τηγανητά λαχανικά, ψάρι και κοτόπουλο.

Ασιατική σάλσα

Υλικά:

  • 8 αποξηραμένα μανιτάρια shitake
  • 2 φλ. ψιλοκομμένη φρέσκια ντομάτα χωρίς τα σπόρια
  • 1/2 φλ. ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι
  • 1/2 φλ. ψιλοκομμένο φρέσκο κόλιανδρο
  • 2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
  • 1 κ.σ. τριμμένο φρέσκο τζίντζερ
  • 3 κ.σ. ξύδι ρυζιού
  • 2 κ.σ. σησαμέλαιο
  • 1 κ.σ. ηλιέλαιο
  • 1 1/2 κ.σ. ζάχαρη
  • 1 κ.γ. tabasco
  • 1/2 κ.γ. αλάτι

Εκτέλεση:

Μουσκεύουμε τα μανιτάρια σε νερό για 30 λεπτά. Πετάμε τα κοτσάνια και ψιλοκόβουμε τα καπάκια.

Ανακατεύουμε με τη ντομάτα και τα υπόλοιπα υλικά.

Προσθέτουμε σταδιακά τα καρυκεύματα, με τελευταίο το tabasco για να ρυθμίσουμε πόσο καυτερή θέλουμε τη σάλσα μας.

