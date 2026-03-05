Συνταγή για ασιατικό μοσχάρι με μπρόκολο στο air fryer

Μια γρήγορη, χορταστική πρόταση για ένα καθημερινό γεύμα, σε ασιατικό ύφος.

Το φαγητό μαγειρεύεται στο air fryer ώστε το κρέας να κρατήσει τρυφερότητα ενώ το μπρόκολο να καραμελώσει ελαφρά.

Το αποτέλεσμα είναι καθαρό, ισορροπημένο, με αντιθέσεις υφών και γεύσεων.

Τα υλικά ταιριάζουν άριστα με ρύζι ατμού ή νουντλς.

Σερβίρουμε με καυτερή σάλτσα σριράτσα, σουσάμι ή σάλτσα σόγιας.

Ασιατικό μοσχάρι με μπρόκολο στο air fryer

Υλικά:

450 γρ. μοσχαρίσιο φιλέτο ή μπριιζόλα κομμένα σε λωρίδες

2 κ.σ. κορν φλάουρ

½ κ.γ. αλάτι

½ κ.γ. μαύρο πιπέρι

2 φλιτζάνια μπουκετάκια μπρόκολο

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.γ. σησαμέλαιο

1 κ.σ. σάλτσα σόγιας

Εκτέλεση:

Κόβουμε το κρέας σε λωρίδες κατά μήκος της ίνας και το τοποθετούμε σε μεγάλο μπολ.

Ρίχνουμε το κορνφλάουρ, το αλάτι και το πιπέρι και ανακατεύουμε καλά ώστε να καλυφθεί το κρέας. Αφήνουμε να σταθεί 10–15 λεπτά.

Στο ίδιο μπολ βάζουμε το μπρόκολο, τη σόγια, το ελαιόλαδο και το σησαμέλαιο.

Ανακατεύουμε καλά ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα το κρέας και το μπρόκολο.

Προθερμαίνουμε το air fryer στους 200°C, απλώνουμε τα υλικά σε μία στρώση στο καλάθι — αν χρειάζεται, ψήνουμε σε δύο δόσεις για να μην στοιβαχτούν τα υλικά.

Ψήνουμε για 10–12 λεπτά, ανακινώντας ή γυρίζοντας, στη μέση του χρόνου, μέχρι το κρέας να είναι μαγειρεμένο και το μπρόκολο να έχει ελαφριά καραμελωμένες, τραγανές άκρες.

Αν χρειαστεί, ψήνουμε 1–2 λεπτά ακόμα, ώστε να φτάσει το επιθυμητό επίπεδο ψησίματος.

Σερβίρουμε αμέσως — μόλις βγουν από το air fryer, πασπαλίζουμε με σουσάμι και σταγόνες σόγιας πάνω σε ρύζι ατμού, ή νουντλς.