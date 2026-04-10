Συνταγή για ατομικά κοντοσούβλια από χοιρινό λαιμό

Άλλη μία πρόταση για το τραπέζι της Ανάστασης, για όλους, όσοι δεν προτιμούν τη μαγειρίτσα, αλλά και για όλες τις άλλες γιορτινές περιπτώσεις.

Συνήθως για εμάς τους «περίεργους», οι γιαγιάδες ετοίμαζαν μπιφτέκια, εκείνο το βράδυ, μετά το «Χριστός Ανέστη».

Πρόσφατα ένας θείος, μερακλής έφτιαξε σε μεταλλικές βέργες, ατομικά κοντοσουβλάκια και όλα τα παιδιά, μικρά, μεγάλα, ξετρελάθηκαν.

Από τότε καθιερώθηκε να ετοιμάζουμε αυτά τα ζουμερά , μαριναρισμένα μίνι κοντοσούβλια, σε κάθε οικογενειακή μάζωξη.

Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι τα κομμάτια να είναι ίδιου μεγέθους για να ψηθούν ομοιόμορφα και να μην παραλείψουμε την «ξεκούραση» μετά το ψήσιμο, διότι κάνει μεγάλη διαφορά στο πόσο ζουμερά θα παραμείνουν.

Κοντοσουβλάκια από χοιρινό λαιμό

Υλικά:

5 κοντοσουβλάκια (σουβλάκια/καλαμάκια)

3 κιλά χοιρινό λαιμό, κομμένο σε μεγάλες μπουκιές

2 πράσινες πιπεριές, κομμένες σε τετράγωνα μεγάλα κομμάτια

1/4 φλ. ελαιόλαδο (για επάλειψη λαδόκολλας)

Για τη μαρινάδα:

1/2 φλ. ελαιόλαδο

χυμός από 1 μικρό λεμόνι

2 κ.γ. πάπρικα γλυκιά

1 κ.γ. αλάτι

1 κ.γ. ρίγανη

Εκτέλεση:

Σε μεγάλο μπολ αναμειγνύουμε το 1/2 φλ. ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού, την πάπρικα, το αλάτι και τη ρίγανη.

Ρίχνουμε τα κομμάτια του χοιρινού λαιμού στο μπολ, ανακατεύουμε καλά ώστε κάθε κομμάτι να καλυφθεί από τη μαρινάδα και αφήνουμε στο ψυγείο τουλάχιστον 2–4 ώρες (ιδανικά όλη τη νύχτα).

Αν χρησιμοποιούμε ξύλινα καλαμάκια τα μουσκεύουμε σε νερό 30–60 λεπτά για να μην καούν. Καλύπτουμε τα ταψιά με λαδόκολλα και αλείφουμε επιφανειακά με 1/4 φλ. ελαιόλαδο ώστε το κρέας να μην κολλήσει και να πάρει ωραία κρούστα.

Βγάζουμε το κρέας από τη μαρινάδα και στραγγίζουμε ελαφρά. Περνάμε κάθε κομμάτι στο καλαμάκι με σταθερή απόσταση, βάζοντςα ανάμεσα μερικά κομμάτια πράσινης πιπεριάς για φρεσκάδα και χρώμα. Δεν περνάμε τα κομμάτια πολύ σφιχτά ώστε να ψήνονται ομοιόμορφα.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C (με αέρα 190°C). Τοποθετούμε τα κοντοσουβλάκια στο λαδωμένο ταψί. Ψήνουμε για 25–30 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος, γυρίζοντάς τα στη μέση του χρόνου ώστε να ροδίσουν ομοιόμορφα. Αν θέλουμε πιο τραγανή εξωτερική κρούστα, ενεργοποιούμε το grill για 2–3 λεπτά στο τέλος, παρακολουθώντας προσεκτικά.

Αν ψήνουμε σε σχάρα, προετοιμάζουμε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Τοποθετούμε τα κοντοσουβλάκια και ψήνουμε 10–15 λεπτά ανά πλευρά ανάλογα με το πάχος, γυρίζοντας συχνά και αλείφοντας με λίγη επιπλέον μαρινάδα ή ελαιόλαδο για να μην στεγνώσουν.

Διατηρούμε τον έλεγχο της φωτιάς για να μην καεί η επιφάνεια, πριν ψηθεί εσωτερικά.

Αφαιρούμε τα κοντοσουβλάκια από τη φωτιά και τα αφήνουμε να «ξεκουραστούν» 5–10 λεπτά πριν τα σερβίρουμε ώστε να αναδιανεμηθούν οι χυμοί.

Σερβίρουμε με φρέσκο λεμόνι και συνοδευτικά της επιλογής μας, όπως πατάτες και σαλάτα.