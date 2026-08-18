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Συνταγή για ατομικά ρολάκια μήλου με φύλλο καταΐφι

Και τραγανά και ζουμερά
Ρολάκια με μήλο και καταΐφι
Ρολάκια με μήλο και καταΐφι
Ηλιάνα Σκιαδά
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Αυτά τα ατομικά ρολάκια με φύλλο καταΐφι συνδυάζουν όλα όσα αγαπάμε σε μια μηλόπιτα, σε μια πιο κομψή και εντυπωσιακή εκδοχή.

Το τραγανό καταΐφι αγκαλιάζει μια πλούσια γέμιση από πράσινα μήλα, καστανή ζάχαρη και αρωματικά μπαχαρικά.

Το αποτέλεσμα είναι ισορροπημένο, ανάμεσα στη γλυκύτητα και τη δροσερή οξύτητα των μήλων.

Το ρολάκια σερβίρονται ζεστά με παγωτό βανίλια και τραγανά καρύδια.

Ιδανικό για όλες τις εποχές και πολύ κομψό κέρασμα.

Ρολάκια μήλου με φύλλο καταΐφι

Υλικά:
Για 18 ατομικά ρολάκια:
Για τα ρολάκια:

  • 2 συσκευασίες φύλλο καταΐφι των 375 γρ.
  • 250 γρ. ανάλατο βούτυρο, λιωμένο

Για τη γέμιση μήλου:

  • 10 πράσινα μήλα, καθαρισμένα και κομμένα σε κύβους περίπου 1½ εκ.
  • 4 κ.σ. βούτυρο
  • ¾ φλιτζανιού καστανή ζάχαρη
  • 1 κ.γ. κανέλα
  • ½ κ.γ. μπαχάρι
  • 2 κ.σ. κορν φλάουρ

Για το σερβίρισμα:

  • 1 φλιτζάνι καρύδια, χοντροκομμένα
  • παγωτό βανίλια (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Ετοιμάζουμε τη γέμιση: Βγάζουμε το φύλλο καταΐφι από το ψυγείο περίπου 30 λεπτά πριν το χρησιμοποιήσουμε, ώστε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C και βουτυρώνουμε ένα ταψί διαστάσεων περίπου 30 × 25 εκ.

Σε ένα μεγάλο τηγάνι λιώνουμε το βούτυρο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.

Προσθέτουμε τα μήλα, την καστανή ζάχαρη, την κανέλα και το μπαχάρι. Μαγειρεύουμε για περίπου 10 λεπτά, ανακατεύοντας απαλά, μέχρι τα μήλα να μαλακώσουν ελαφρώς χωρίς να διαλυθούν.

Προσθέτουμε το κορν φλάουρ και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για λίγα ακόμη λεπτά, μέχρι να δέσει η γέμιση και να εξατμιστούν τα περισσότερα υγρά. Αφήνουμε να κρυώσει.

Συναρμολογούμε τα ρολάκια: Αφρατεύουμε το καταΐφι με τα δάχτυλά μας, χωρίζοντας καλά τις ίνες. Αν μας διευκολύνει, δουλεύουμε μία συσκευασία κάθε φορά.

Περιχύνουμε το καταΐφι με το λιωμένο βούτυρο και το ανακατεύουμε απαλά με τα χέρια, ώστε να βουτυρωθεί ομοιόμορφα.

Για κάθε ρολάκι χρησιμοποιούμε περίπου 40-45 γρ. καταΐφι και το απλώνουμε σε ορθογώνιο σχήμα πάνω στον πάγκο, ώστε οι ίνες να παραμένουν ενωμένες.

Τοποθετούμε περίπου 1½ κουταλιά της σούπας από τη γέμιση μήλου στη μία άκρη και τυλίγουμε προσεκτικά σε σφιχτό ρολό, διπλώνοντας ελαφρώς τις άκρες προς τα μέσα για να συγκρατήσουμε τη γέμιση.

Τοποθετούμε τα ρολάκια στο βουτυρωμένο ταψί και επαναλαμβάνουμε μέχρι να τελειώσουν όλα τα υλικά.

Ψήνουμε για 45-50 λεπτά, μέχρι να αποκτήσουν βαθύ χρυσαφένιο χρώμα και να γίνουν τραγανά.

Σερβίρουμε τα ρολάκια ζεστά, με τα χοντροκομμένα καρύδια και, αν θέλουμε, συνοδεύουμε με μια μπάλα παγωτό βανίλια.

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