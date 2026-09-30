Συνταγή για γρήγορα σφολιατάκια με σπανάκι και τυρί

Αυτά τα σφολιατάκια έχουν τη λογική της σπανακόπιτας, αλλά σε πιο εύκολη και πρακτική εκδοχή.

Η έτοιμη σφολιάτα κάνει τη δουλειά της ζύμης, ενώ το σπανάκι και η φέτα δίνουν μια απλή γέμιση που ψήνεται μέσα στα αλλεπάλληλα φύλλα και κρατά την απαραίτητη υγρασία χωρίς να τους αφαιρεί την τραγανότητα.

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Το κλειδί για αυτό είναι η διαχείριση που θα κάνουμε στο σπανάκι: αφού το ζεματίσουμε, χρειάζεται πολύ καλό στράγγισμα.

Αν κρατήσει νερά, αυτά θα περάσουν στη σφολιάτα και τα ρολάκια θα χάσουν το «κρατς».

Το τελικό άλειμμα με κρόκο αυγού και γάλα βοηθά να αποκτήσουν βαθύ χρυσαφί χρώμα, ενώ το σουσάμι είναι δική σας απόφαση.

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Σφολιατάκια με σπανάκι και τυρί

Υλικά:

Για τη γέμιση:

200 γρ. φέτα

120 γρ. φρέσκο σπανάκι

1 αυγό, περίπου 50 γρ.

αλάτι, με προσοχή

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για τα σφολιατάκια:

340 γρ. έτοιμη σφολιάτα, σε φύλλο

1 κρόκος αυγού

15 γρ. γάλα

8-10 γρ. σουσάμι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C στον αέρα και στρώνουμε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί.

Ξεκινάμε από το σπανάκι. Το βάζουμε σε σουρωτήρι και το περιχύνουμε με άφθονο βραστό νερό, μέχρι να μαραθεί. Το αφήνουμε να κρυώσει λίγο και στη συνέχεια το στύβουμε πολύ καλά με τα χέρια μας, ώστε να απομακρύνουμε όσο περισσότερα υγρά γίνεται. Το ψιλοκόβουμε.

Σε ένα μπολ θρυμματίζουμε τη φέτα και προσθέτουμε το σπανάκι και το αυγό. Ρίχνουμε πιπέρι και δοκιμάζουμε πριν προσθέσουμε αλάτι, καθώς η φέτα μπορεί να είναι ήδη αρκετά αλμυρή. Ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα.

Απλώνουμε το φύλλο της σφολιάτας στον πάγκο και το κρατάμε σε ορθογώνιο σχήμα, περίπου 24 × 36 εκ. Απλώνουμε τη γέμιση σε όλη την επιφάνεια, αφήνοντας ένα καθαρό περιθώριο περίπου 2-3 εκ. στη μία από τις μεγάλες πλευρές.

Ξεκινάμε να τυλίγουμε από την απέναντι μεγάλη πλευρά, σχηματίζοντας ένα σχετικά σφιχτό και ομοιόμορφο ρολό. Όταν φτάσουμε στο άδειο περιθώριο, το πιέζουμε ελαφρά ώστε να κλείσει το ρολό.

Με ένα κοφτερό μαχαίρι κόβουμε σε 9 ίσα κομμάτια, περίπου 4 εκ. το καθένα. Τα μεταφέρουμε στο ταψί αφήνοντας μικρές αποστάσεις μεταξύ τους. Με ένα ξυλάκι ή το πίσω μέρος μιας ξύλινης κουτάλας πιέζουμε απαλά στο κέντρο κάθε κομματιού, δημιουργώντας μια μικρή εσοχή, για σχήμα.

Χτυπάμε τον κρόκο με το γάλα και αλείφουμε καλά τη σφολιάτα. Πασπαλίζουμε με το σουσάμι και ψήνουμε για 20-25 λεπτά, μέχρι τα σφολιατάκια να φουσκώσουν και να αποκτήσουν βαθύ χρυσαφί χρώμα.

Τα αφήνουμε για λίγα λεπτά εκτός φούρνου και τα σερβίρουμε ζεστά ή χλιαρά.