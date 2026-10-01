Συνταγή για ζυμαρικά φούρνου με ελαφριά τυριά, μανιτάρια και σπανάκι

Ένα φαγητό light για όλη την οικογένεια.

Χωράει εύκολα στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα, είναι νόστιμο και πολύ ελαφρύ και γίνεται σε ένα σκεύος.

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Γίνεται με όποιο είδος ζυμαρικού μας αρέσει περισσότερο και γεύση αυτών ολικής άλεσης, ταιριάζει αρκετά.

Αντί για μια βαριά μπεσαμέλ χρησιμοποιούμε cottage cheese, αυγά και γάλα. Το μείγμα αυτό μετατρέπεται στο ψήσιμο σε μια κρεμώδη σάλτσα που αγκαλιάζει τα ζυμαρικά.

Το μυστικό βρίσκεται κυρίως στα μανιτάρια: τα σοτάρουμε μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά τους και να αρχίσουν να παίρνουν χρώμα, για να μην βγάλουν υγρασία κατά το ψήσιμο.

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Ζυμαρικά φούρνου light

Υλικά:

500 γρ. ζυμαρικά ολικής άλεσης

200 γρ. μανιτάρια, σε λεπτές φέτες

10 γρ. ελαιόλαδο

600 γρ. cottage cheese

2 αυγά, περίπου 100 γρ.

150 γρ. γάλα χαμηλών λιπαρών

100 γρ. baby σπανάκι

150 γρ. φέτα

300 γρ. κίτρινο τυρί light, τριμμένο

100 γρ. κίτρινο τυρί light, τριμμένο, για την επιφάνεια

αλάτι-φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, στις αντιστάσεις.

Βράζουμε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό, ακολουθώντας τον χρόνο της συσκευασίας αλλά αφαιρώντας περίπου 2 λεπτά. Θέλουμε να παραμείνουν αρκετά σφιχτά, καθώς θα συνεχίσουν να μαγειρεύονται στον φούρνο. Τα στραγγίζουμε καλά.

Παράλληλα, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μεγάλο τηγάνι και προσθέτουμε τα μανιτάρια. Τα μαγειρεύουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά για περίπου 6-8 λεπτά, μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά τους και να αρχίσουν να ροδίζουν. Αποσύρουμε από τη φωτιά.

Βάζουμε στο μπλέντερ το cottage cheese, τα αυγά και το γάλα και τα χτυπάμε μέχρι να έχουμε μια λεία κρέμα. Αλατοπιπερώνουμε, έχοντας κατά νου ότι τα τυριά έχουν μπόλικο αλάτι ήδη.

Λαδώνουμε ελαφρά ένα μεγάλο πυρίμαχο ταψί και απλώνουμε μέσα τα στραγγισμένα ζυμαρικά.

Προσθέτουμε την κρέμα cottage, τα μανιτάρια, το baby σπανάκι, τη θρυμματισμένη φέτα και τα 300 γρ. τριμμένου light τυριού. Ανακατεύουμε καλά, ώστε η κρέμα και τα υπόλοιπα υλικά να κατανεμηθούν σε όλο το ταψί.

Ισιώνουμε την επιφάνεια και πασπαλίζουμε με τα υπόλοιπα 100 γρ. τριμμένου τυριού.

Ψήνουμε για περίπου 35-40 λεπτά, μέχρι να δέσει η κρέμα και η επιφάνεια να αποκτήσει χρυσαφένια, ελαφρώς τραγανή κρούστα.

Αφήνουμε το φαγητό να σταθεί για περίπου 10 λεπτά πριν το σερβίρουμε. Έτσι θα σταθεροποιηθεί η κρέμα και θα κόβεται πιο εύκολα σε μερίδες.