Συνταγή για brownie με φράουλες και γκανάς σοκολάτας

Ποτέ δεν χάνεις με ένα κλασικό, πλούσιο brownie, πόσω μάλλον με ένα ενισχυμένο.

Παντρεύει την έντονη σοκολάτα με τη φρεσκάδα της φράουλας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχει ταυτόχρονα γιορτινή απλότητα και πλούσια γεύση.

Η αντίθεση της λαμπερής επικάλυψης σοκολάτας, με τις ζουμερές φράουλες, μας θυμίζει γιατί αγαπάμε τις αντιθέσεις.

Αν, για κάποιο ανεξήγητο λόγο, δεν θέλετε τη γκανάς σοκολάτας, μπορείτε να σερβίρετε με κρέμα σαντιγί, σας λέω, με κλείσιμο ματιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Brownie με φράουλες και γκανάς σοκολάτας

Υλικά:

Για το brownie:

125 γρ. κουβερτούρα, ψιλοκομμένη

125 γρ. βούτυρο, κομμένο σε μικρούς κύβους

340 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη

3 αυγά (μέτρια), ελαφρώς χτυπημένα

120 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

30 γρ. κακάο σε σκόνη

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1/4 κ.γ. αλάτι

400 γρ. φράουλες, κομμένες στη μέση

Για την επικάλυψη:

400 γρ. κουβερτούρα, ψιλοκομμένη

240 ml κρέμα γάλακτος (35% λιπαρά)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C (στον αέρα).

Λιώνουμε μαζί, την κουβερτούρα και το βούτυρο στα μικροκύματα, με διακοπές, για ανακάτεμα ή σε μπεν μαρί, μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Μεταφέρουμε το μείγμα σοκολάτας σε μπολ, προσθέτουμε τη ζάχαρη και τα χτυπημένα αυγά και ανακατεύουμε με σύρμα 2–3 λεπτά μέχρι να ομογενοποιηθεί.

Ενσωματώνουμε το αλεύρι, το κακάο, τη βανίλια και το αλάτι με σπάτουλα.

Αδειάζουμε το μείγμα σε βουτυρωμένο ταψί 20×25 εκατοστά που έχουμε στρώσει με λαδόκολλα. Ψήνουμε 30 λεπτά. Αφαιρούμε και αφήνουμε να κρυώσει εντελώς.

Μόλις κρυώσει, στρώνουμε τις μισές φράουλες πάνω στην επιφάνεια του brownie.

Για την επικάλυψη: βάζουμε σε μπολ την κουβερτούρα και την κρέμα, τα ζεσταίνουμε στα μικροκύματα με διακοπές ή σε μπεν μαρί και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει λείο γλάσο.

Περιχύνουμε τη ζεστή επικάλυψη πάνω από τις φράουλες και τοποθετούμε στο ψυγείο για περίπου 20 λεπτά μέχρι να σταθεροποιηθεί.

Κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε.