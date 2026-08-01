Συνταγή για ζουμερό κέικ με κεράσια

Λίγα γλυκά αποτυπώνουν τόσο όμορφα την εποχή των κερασιών όσο ένα αφράτο σπιτικό κέικ.

Σε αυτή τη συνταγή, η κρεμώδης ρικότα χαρίζει μοναδική υγρασία και βελούδινη υφή.

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Το ξύσμα λεμονιού, η βανίλια και το άρωμα αμυγδάλου αναδεικνύουν τη φυσική γλυκύτητα του φρούτου.

Η χρήση καλαμποκάλευρου δίνει μια διακριτική, ευχάριστη τραγανή ψίχα.

Το κέικ αυτό είναι εξίσου απολαυστικό για πρωινό, απογευματινό καφέ ή ως καλοκαιρινό επιδόρπιο, με παγωτό ή κρέμα σαντιγί.

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Κέικ με κεράσια

Υλικά:

ξύσμα από 1 λεμόνι

200 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη

125 γρ. ανάλατο βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

65 ml ήπιο ελαιόλαδο

3 μεγάλα αυγά

337 γρ. τυρί ρικότα

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1 κ.γ. εκχύλισμα αμυγδάλου

215 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

75 γρ. καλαμποκάλευρο μέτριας άλεσης

1¼ κ.γ. μπέικιν πάουντερ

½ κ.γ. μαγειρική σόδα

½ κ.γ. αλάτι

2½ φλιτζάνια κεράσια, χωρίς κουκούτσι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C και βουτυρώνουμε ή στρώνουμε με αντικολλητικό χαρτί μια στρογγυλή φόρμα διαμέτρου 23 εκ.

Σε ένα μεγάλο μπολ τρίβουμε με τα δάχτυλά μας το ξύσμα λεμονιού μαζί με τη ζάχαρη, ώστε να απελευθερωθούν τα αιθέρια έλαια και να αρωματιστεί το μείγμα.

Προσθέτουμε το βούτυρο και χτυπάμε μέχρι να γίνει αφράτο και ανοιχτόχρωμο. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα.

Προσθέτουμε τα αυγά, ένα-ένα, ανακατεύοντας καλά μετά από κάθε προσθήκη. Στη συνέχεια ενσωματώνουμε τη ρικότα, τη βανίλια και το εκχύλισμα αμυγδάλου μέχρι να αποκτήσουμε ένα λείο μείγμα.

Σε ξεχωριστό μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, το καλαμποκάλευρο, το μπέικιν πάουντερ, τη μαγειρική σόδα και το αλάτι.

Προσθέτουμε σταδιακά τα στερεά υλικά στα υγρά, ανακατεύοντας απαλά, μέχρι να ομογενοποιηθούν. Δεν ανακατεύουμε περισσότερο από όσο χρειάζεται.

Ενσωματώνουμε τα περισσότερα κεράσια στο μείγμα και μεταφέρουμε τη ζύμη στη φόρμα. Σκορπίζουμε τα υπόλοιπα κεράσια στην επιφάνεια, πιέζοντάς τα ελαφρώς μέσα στη ζύμη.

Ψήνουμε για 55-65 λεπτά, μέχρι το κέικ να πάρει χρυσορόδινο χρώμα και μια οδοντογλυφίδα που βυθίζουμε στο κέντρο να βγαίνει καθαρή ή με λίγα υγρά ψίχουλα.

Αφήνουμε το κέικ να σταθεί στη φόρμα για 15 λεπτά και στη συνέχεια το μεταφέρουμε σε σχάρα για να κρυώσει εντελώς.

Σερβίρουμε σκέτο ή πασπαλισμένο με λίγη άχνη ζάχαρη.