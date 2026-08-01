Pino: Το νέο γαστρονομικό κεφάλαιο του VIONE Paros

Οι γαστρονομικές προτάσεις του εστιατορίου ενός ξενοδοχείου μπορεί να είναι ένα ακόμη κεφάλαιο της εμπειρίας των διακοπών ή να γίνει ο λόγος για να επισκεφθείς έναν προορισμό. Το VIONE Paros επιλέγει ξεκάθαρα τη δεύτερη διαδρομή, εντάσσοντας στο δυναμικό του τον πολυβραβευμένο chef Luca Piscazzi, από το βραβευμένο ένα αστέρι Michelin Pelagos του Four Seasons Athens, ο οποίος υπογράφει το concept και το μενού του νέου Pino. Το αποτέλεσμα είναι μια πρόταση που ενώνει την ιταλική μαγειρική παράδοση με τις πρώτες ύλες της Πάρου και τη φιλοσοφία του σύγχρονου μεσογειακού τρόπου ζωής.

Το πεντάστερο VIONE Paros, που διανύει τη δεύτερη σεζόν λειτουργίας του υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality, επενδύει ακόμη περισσότερο στη γαστρονομική του ταυτότητα. Με το Pino, η κουζίνα παύει να αποτελεί απλώς μία από τις παροχές του ξενοδοχείου και μετατρέπεται σε βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του, όπου η φιλοξενία, η ευεξία και η γεύση συνυπάρχουν με φυσικό τρόπο.

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Η μαγειρική προσέγγιση του Luca Piscazzi βασίζεται στην πεποίθηση ότι η πραγματική πολυτέλεια κρύβεται στην απλότητα. Η εξαιρετική πρώτη ύλη, η εποχικότητα και η ισορροπία των γεύσεων βρίσκονται στο επίκεντρο μιας κουζίνας που αποφεύγει τις υπερβολές και αφήνει τη γεύση να πρωταγωνιστήσει. Αυτή η φιλοσοφία βρίσκει ιδανικό πεδίο έκφρασης στην Πάρο, όπου το τοπικό προϊόν εξακολουθεί να αποτελεί την καρδιά της γαστρονομικής παράδοσης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vione x Pino by Luca Piscazzi (@vionexpinobylucapiscazzi)

Το Pino αφηγείται ουσιαστικά μια μεσογειακή ιστορία. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η αυθεντική ιταλική κουζίνα και από την άλλη η κυκλαδίτικη γαστρονομική κληρονομιά, με τις δύο κουλτούρες να συναντώνται μέσα από το μενού. Το concept εξελίσσεται στη διάρκεια της ημέρας, ξεκινώντας με πιο χαλαρές προτάσεις και sharing πιάτα, για να οδηγηθεί το βράδυ σε ένα πιο εκλεπτυσμένο γευστικό ταξίδι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vione x Pino by Luca Piscazzi (@vionexpinobylucapiscazzi)

Πρωταγωνιστές είναι τα εποχικά προϊόντα της Πάρου, τα αρωματικά βότανα, τα φρέσκα θαλασσινά και επιλεγμένες πρώτες ύλες από την Ιταλία, που δημιουργούν έναν ισορροπημένο διάλογο ανάμεσα στις δύο πλευρές της Μεσογείου. Την εμπειρία συμπληρώνει μια προσεγμένη λίστα ιταλικών κρασιών, καθώς και signature cocktails, σχεδιασμένα ειδικά ώστε να αναδεικνύουν τον χαρακτήρα κάθε πιάτου.

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Η νέα αυτή γαστρονομική πρόταση εντάσσεται οργανικά στη συνολική φιλοσοφία του VIONE Paros, το οποίο ακολουθεί το μοντέλο του Mediterranean slow living. Η αρχιτεκτονική, η θέα στο Αιγαίο, οι προσωποποιημένες υπηρεσίες και οι χώροι ευεξίας λειτουργούν συμπληρωματικά, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου ο επισκέπτης καλείται να επιβραδύνει τους ρυθμούς του και να απολαύσει την ουσία της φιλοξενίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vione Paros Hotel (@vioneparos)

Χτισμένο στην αμφιθεατρική πλαγιά του Αμπελά, λίγα λεπτά από τη Νάουσα, το VIONE Paros διαθέτει 40 σουίτες με θέα στη θάλασσα, εκ των οποίων οι 28 διαθέτουν ιδιωτική πισίνα, αξιοποιώντας στο έπακρο το φυσικό τοπίο του νησιού. Την εμπειρία συμπληρώνει το DIONE Spa, ένα από τα μεγαλύτερα spa της Πάρου, με θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα, hammam, sauna, jacuzzi, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο και εξατομικευμένες θεραπείες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vione x Pino by Luca Piscazzi (@vionexpinobylucapiscazzi)

Με το Pino, το VIONE Paros επιχειρεί κάτι περισσότερο από το να προσθέσει ακόμη ένα εστιατόριο στο χαρτοφυλάκιό του. Επιδιώκει να δώσει στη γαστρονομία πρωταγωνιστικό ρόλο στη συνολική εμπειρία του επισκέπτη και να αποδείξει ότι η υψηλή φιλοξενία σήμερα δεν μετριέται μόνο με βραβεία, αλλά και με τις ανεξίτηλες γευστικές αναμνήσεις που δημιουργεί στον επισκέπτη. Κι αυτό ίσως να είναι και το πιο σημαντικό.

Pino, Vione, Αμπελάς Πάρου

Τηλ. 2284440100

Κρατήσεις: https://www.i-host.gr/reservations/new?restaurant=2416&channel=website