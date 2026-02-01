Συνταγή για εύκολα γλυκόξινα χοιρινά πανσετάκια

Όλοι μας, όσο «επαγγελματίες» της κουζίνας και να δηλώνουμε, αναζητούμε, την ώρα της πείνας, κάτι εύκολο και νόστιμο.

Το κρέας, ας πούμε, που είναι λεπτοκομμένο, μαρινάρεται πιο γρήγορα και ψήνεται πιο γρήγορα.

Η χοιρινή πανσέτα, που είναι λεπτή, οικονομική και αδιαμφισβήτητα, νόστιμη, είναι τέτοια περίπτωση, γρήγορης λύσης.

Με τα υλικά, παρακάτω, την φτιάχνουμε σε ασιατική, γλυκόξινη σάλτσα, στην οποία θα ανακατέψουμε noodles, που μαλακώνουν σε βραστό νερό, μέχρι να ψηθεί το κρέας.

Τελειώνουμε με ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι και λίγο σουσάμι, αν μας αρέσει.

Γλυκόξινα χοιρινά πανσετάκια

Υλικά:

4 πανσετάκια

1 πακέτο (500 γρ.) noodles αυγού

50 γρ. λευκό κρασί

50 γρ. βαλσαμικό ξύδι

50 γρ. σάλτσα σόγιας

1 κ.γ. σκόνη σκόρδο

1/2 κ.γ. σκόνη τζίντζερ

1 κ.γ. μέλι

1 κ.γ. χυμός λεμονιού

αλάτι – πιπέρι

3 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. αλεύρι

Εκτέλεση:

Αλατοπιπερώνουμε και αλευρώνουμε τα πανσετάκια.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε γουόκ ή βαθύ τηγάνι. Ροδίζουμε το κρέας και από τις δύο πλευρές.

Σβήνουμε με το κρασί και το βαλσαμικό ξύδι.

Ρίχνουμε τη σόγια, το σκόρδο, το τζίντζερ, το μέλι, το λεμόνι και αφήνουμε να μαλακώσει το κρέας, περίπου 15 λεπτά.

Παράλληλα ετοιμάζουμε τα noodles, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.

Κόβουμε το κρέας σε λεπτές λωρίδες και ανακατεύουμε μέσα στη σάλτσα τα noodles που έχουν μαλακώσει. Σερβίρουμε με την ψιλοκομμένη πανσέτα και φέτες φρέσκο κρεμμυδάκι, αν θέλουμε.



