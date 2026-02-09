Tasteit

Συνταγή για εύκολα ραβιόλια φούρνου με ντομάτα και σπανάκι

Με φρέσκα ζυμαρικά
Baked Cheese Ravioli Lasagna
Ηλιάνα Σκιαδά

Τα ζυμαρικά φούρνου με σάλτσα και λιωμένα τυριά, είναι σίγουρη επιτυχία.

Η συγκεκριμένη συνταγή έχει και φρέσκα φύλλα από σπανάκι που δίνουν λίγη φρεσκάδα και κάνουν το φαγητό πιο θρεπτικό.

Η συνταγή ετοιμάζεται πολύ γρήγορα γιατί γίνεται με έτοιμα φρέσκα ζυμαρικά και έτοιμη σάλτσα ντομάτας.

Αυτό το πιάτο αρέσει πολύ και στα παιδιά και έτσι τρώνε, μαζί με τα ζυμαρικά και το σπανάκι, χωρίς να φαίνεται ιδιαίτερα.

Τα φρέσκα ραβιόλια μπορούν να έχουν όποια γέμιση μας αρέσει, όπως τυριά ή μανιτάρια.

Ραβιόλια φούρνου με σπανάκι και ντομάτα

Υλικά:

  • 2 πακέτα φρέσκα ραβιόλια
  • 2 βαζάκια έτοιμη σάλτσα ντομάτας (Napoletana)
  • 1 σακουλάκι φρέσκα φύλλα σπανάκι
  • 2 κούπες κίτρινα τυριά τριμμένα
  • 200 ml χυμό ντομάτας
  • 1 κούπα τριμμένη μοτσαρέλα 

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190 βαθμούς, στον αέρα.

Σε ορθογώνιο πυρίμαχο σκεύος, αδειάζουμε το ένα βάζο με την έτοιμη σάλτσα Napoletana και τη μισή ποσότητα των τριμμένων τυριών.

Στρώνουμε τα μισά ραβιόλια.

Βάζουμε από πάνω τα φύλλα του σπανακιού, την υπόλοιπη σάλτσα ντομάτας και τα υπόλοιπα ραβιόλια, σε στρώση.

Ρίχνουμε το υπόλοιπο τυρί και περιχύνουμε τον χυμό ντομάτας.

Σκεπάζουμε με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο, το ταψί.

Ψήνουμε για 20 λεπτά, ξεσκεπάζουμε και συνεχίζουμε το ψήσιμο για ακόμα 10 λεπτά.

Αφήνουμε το φαγητό μας να σταθεί λίγα λεπτά, πριν σερβίρουμε.

