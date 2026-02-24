Συνταγή για εύκολη μηλόπιτα με ζάχαρη καρύδας

Ένα απλό, κομψό κέικ μήλου με αλεύρι αμυγδάλου που ισορροπεί ανάμεσα στην ελαφριά υφή και την πλούσια γεύση.

Η συνταγή παίζει με τη φυσική γλύκα του μήλου και την πλούσια, βουτυράτη υφή του αμυγδαλοάλευρου.

Η επιφάνεια με το τραγανό φιλέ αμυγδάλου, προσφέρει όμορφη αντίθεση στην απαλή ψίχα.

Είναι εύκολη συνταγή με λίγα βήματα και απλή τεχνική.

Βγαίνει δε, πολύ φωτογενές το αποτέλεσμα και θα κάνει εντύπωση στα «απογευματινά» σας.

Μηλόπιτα με ζάχαρη καρύδας

Υλικά:

3 μεγάλα αυγά

100 γρ. ζάχαρη καρύδας (½ φλιτζάνι)

2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

192 γρ. αλεύρι αμυγδάλου (2 φλιτζάνια)

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

¼ κ.γ. αλάτι

250 γρ. μήλα κομμένα σε μικρούς κύβους (περίπου 2 φλιτζάνια)

Για το γαρνίρισμα:

45 γρ. αμύγδαλο φιλέ (½ φλιτζάνι)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C και βουτυρώνουμε ένα στρογγυλό μέτριο (20 εκατοστών) ταψί ή ταρτιέρα.

Σε μεγάλο μπολ χτυπάμε τα αυγά, τη ζάχαρη και τη βανίλια με μίξερ χειρός για 3–4 λεπτά, μέχρι το μείγμα να γίνει αφράτο και ανοιχτόχρωμο.

Σε ξεχωριστό μπολ αναμειγνύουμε το αλεύρι αμυγδάλου, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι.

Προσθέτουμε τα στερεά υλικά στα υγρά, σε 2 δόσεις και ανακατεύουμε με το μίξερ σε χαμηλή ταχύτητα έως ότου ομογενοποιηθούν — αποφεύγουμε υπερβολικό χτύπημα.

«Διπλώνουμε» μέσα με σπάτουλα, τα κομμένα μήλα μέχρι να ενσωματωθούν ομοιόμορφα.

Μεταφέρουμε το μείγμα στο ταψί, ισιώνουμε την επιφάνεια και απλώνουμε τα φιλέ αμυγδάλου ομοιόμορφα από πάνω.

Ψήνουμε στους 180°C για 40–45 λεπτά, μέχρι να ροδίσει ελαφρά η επιφάνεια και να βγαίνει καθαρή μία οδοντογλυφίδα από το κέντρο.

Βγάζουμε από τον φούρνο και αφήνουμε το κέικ να κρυώσει μέσα στο ταψί, για περίπου 30 λεπτά πριν το ξεφορμάρουμε.

Σερβίρουμε σε θερμοκρασία δωματίου.