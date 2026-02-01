Συνταγή για εύκολη σάλτσα από ψητά ντοματίνια με λίγα υλικά

Πρόσφατα, σε ένα σχετικά νέο, εστιατόριο στην πόλη, δοκιμάζοντας και κρίνοντας τα πιάτα με φίλους, μύστες του καλού φαγητού, καταλήξαμε στο ίδιο συμπέρασμα.

Η κόκκινη σάλτσα, δεν χρειάζεται να είναι βαριά και με πολλά υλικά.

Αντιθέτως, αναφωνήσαμε όλοι, πάνω από ένα πιάτο με ραβιόλι γεμιστά με κόκκορα παστιτσάδα, ότι η σάλτσα ψητής ντομάτας, είναι που κάνει τη διαφορά.

Διότι είχε όλη τη γεύση, χωρίς καθόλου βάρος.

Και γίνεται πολύ εύκολα με μόνο ένα σκεύος και ένα μίξερ ή ραβδομπλέντερ.

Σάλτσα από ψητά ντοματίνια

Υλικά:

½ κιλό μακρόστερα ντοματίνια ή πομοντόρια

φύλλα φρέσκου βασιλικού

αλάτι – πιπέρι – ελαιόλαδο

1 μικρό κρεμμύδι

1 σκελίδα σκόρδο

νιφάδες μπούκοβο

Εκτέλεση:

Πλένουμε και κόβουμε στη μέση τα ντοματίνια.

Τα βάζουμε σε ένα ταψί, με αλατοπίπερο και ελαιόλαδο.

Ψήνουμε για μισή ώρα στους 200°C, σε συμβατικό φούρνο ή στο air fryer.

Στα τελευταία 5 λεπτά του ψησίματος, βάζουμε τα φύλλα βασιλικού για να μην σκουρύνουν, αλλά να δώσουν το άρωμά τους.

Στο μεταξύ, σοτάρουμε τα κρεμμύδια, το σκόρδο και το μπουκοβο, σε ελαιόλαδο, σε χαμηλή φωτιά, για να μαλακώσουν αλλά να μην πικρίσουν. Προσθέτουμε ελάχιστο νερό αν χρειάζεται.

Βγάζουμε όσα φλούδια από τα ντοματίνια μπορούμε και πολτοποιούμε, την ψημένη σάρκα, στο multi.

Ανακατεύουμε στο τηγάνι με τα κρεμμύδια, τον πουρέ από τα ντοματίνια. Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε το αλατοπίπερο.