Συνταγή για εύκολο και ελαφρύ banana bread χωρίς αλεύρι με λιωμένη σοκολάτα

Αυτό το banana bread με πέντε υλικά είναι ένα μικρό θαύμα της απλότητας.

Χωρίς αλεύρι, χωρίς περίπλοκα βήματα, με υλικά που υπάρχουν ήδη στην κουζίνα μας.

Η συνταγή βασίζεται στη γλύκα και την υγρασία από τις ώριμες μπανάνες, αυτές που μαύρισαν και θέλατε να τις πετάξετε.

Μαζί με την κρεμώδη πυκνότητα του φυστικοβούτυρου και την πλούσια σοκολάτα, μας δίνουν ένα ζουμερό κέικ – ψωμί με πλούσια γεύση και ικανοποιητική υφή.

Ιδανικό για πρωινό, σνακ ή για να πάρουμε μαζί μας στο γραφείο.

Εύκολο και ελαφρύ banana bread

Υλικά:

3 μέτριες ώριμες μπανάνας

½ φλιτζανι λείο φιστικοβούτυρο (128 γρ.)

2 μεσαία αυγά

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ ( 5 γρ.)

1 κ.γ εκχύλισμα βανίλιας (5 γρ.)

90 γρ. σταγόνες μαύρης σοκολάτας και επιπλέον 30 γρ. λιωμένη σοκολάτα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C και στρώνουμε μια μακρόστερνη φόρμα για κέικ με λαδόκολλα ή λαδώνουμε ελαφρά.

Πολτοποιούμε πολύ καλά τις μπανάνες με πιρούνι ή πιέζοντάς τις σε μεγάλο μπολ, μέχρι να γίνουν λείος πουρές.

Προσθέτουμε το φυστικοβούτυρο, τα αυγά και τη βανίλια και ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Ενσωματώνουμε το μπέικιν πάουντερ και ανακατεύουμε μέχρι να ενωθούν τα υλικά — δεν χρειαζόμαστε υπερβολικό χτύπημα.

Διπλώνουμε μέσα τις σταγόνες σοκολάτας.

Μεταφέρουμε το μείγμα στη φόρμα, ρίχνουμε τη λιωμένη σοκολάτα πάνω για γαρνίρισμα και κάνουμε με βυθισμένη μέχρι τη μέση μια οδοντογλυφίδα, σχήματα στην επιφάνεια.

Ψήνουμε για 30 λεπτά, περίπου.

Αφήνουμε να κρυώσει στη φόρμα 10–15 λεπτά, ξεφορμάρουμε και κόβουμε σε φέτες. Σερβίρουμε χλιαρό ή σε θερμοκρασία δωματίου.