Συνταγή για τάρτα με παντζάρια, φέτα και καραμελωμένα κρεμμύδια

Με αυτή τη συνταγή τρώνε και τα μάτια, γιατί η εμφάνιση παίζει εξίσου μεγάλο ρόλο.

Η τάρτα, είναι εντυπωσιακή στην παρουσίαση και στη γεύση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα χρώματα που δίνει το παντζάρι, ευθύνονται για αυτό.

Τα παντζάρια τα κόβουμε λεπτά και ομοιόμορφα. Έτσι δεν «σπάνε» τη δομή της τάρτας στο κόψιμο.

Τα κρεμμύδια θέλουν υπομονή, όχι ένταση. Η γλύκα τους είναι βασικό στοιχείο της συνταγής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τάρτα με παντζάρια και φέτα

Υλικά (για ταρτιέρα 26–28 εκ.):

Για τη βάση:

250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

125 γρ. βούτυρο κρύο, σε κύβους

1 αυγό (55 γρ.)

30 γρ. κρύο νερό

3 γρ. αλάτι

Για τη γέμιση:

400 γρ. παντζάρια, βρασμένα ή ψημένα, σε λεπτές φέτες

300 γρ. κρεμμύδια, κομμένα σε λεπτές φέτες

40 γρ. ελαιόλαδο

10 γρ. ζάχαρη

10 γρ. βαλσαμικό ξίδι

200 γρ. φέτα, θρυμματισμένη

2 αυγά (110 γρ.)

120 γρ. κρέμα γάλακτος

5 γρ. θυμάρι φρέσκο ή ρίγανη

2 γρ. μαύρο πιπέρι

2 γρ. αλάτι (προσεκτικά)

Εκτέλεση:

Ετοιμάζουμε τη ζύμη ανακατεύοντας το αλεύρι με το αλάτι και τρίβοντας μέσα το κρύο βούτυρο μέχρι να μοιάζει με ψίχουλα.

Προσθέτουμε το αυγό και το νερό και ζυμώνουμε ελάχιστα, ίσα να ενωθεί. Τυλίγουμε και αφήνουμε στο ψυγείο για 30 λεπτά.

Σε τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και μαγειρεύουμε τα κρεμμύδια σε χαμηλή φωτιά για 20–25 λεπτά, μέχρι να καραμελώσουν. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και το βαλσαμικό, στο τέλος και τα αφήνουμε να δέσουν.

Ανοίγουμε τη ζύμη και τη στρώνουμε στην ταρτιέρα. Τρυπάμε τη βάση με πιρούνι και την ψήνουμε μόνη της στους 180°C για 15 λεπτά, με βάρος(ξερά όσπρια ή τα ειδικά βαρίδια) και άλλα 10 χωρίς.

Σε μπολ ανακατεύουμε τα αυγά με την κρέμα γάλακτος, το πιπέρι και λίγο αλάτι.

Στρώνουμε πάνω στη βάση τα καραμελωμένα κρεμμύδια, προσθέτουμε τα παντζάρια και τη φέτα και περιχύνουμε με το μείγμα αυγών.

Ψήνουμε στους 180°C για 35–40 λεπτά, μέχρι να σταθεροποιηθεί η γέμιση και να πάρει ελαφρύ χρώμα η επιφάνεια.

Αφήνουμε την τάρτα να σταθεί για τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την κόψουμε.