Συνταγή για κρύα σούπα πεπονιού με μους φέτας και chips προσούτο

Σε αυτή την κρύα σούπα, η ποιότητα του βασικού υλικού είναι το 80% της επιτυχίας. Αν δεν είναι αρωματικό, το πεπόνι, τίποτα δεν θα «φτιάξει» τη γεύση.

Μικρά μυστικά: Η σούπα πρέπει να είναι πιο ρευστή απ’ όσο νομίζουμε. Η ψύξη «σφίγγει» τη γεύση, όχι τη σύσταση.

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Η μους φέτας θέλει αέρα, όχι δύναμη. Αν την υπερχτυπήσουμε, γίνεται βαριά και χάνει την αντίθεση.

Τα chips προσούτο τα αφήνουμε να στεγνώσουν πλήρως μετά το ψήσιμο. Μόνο τότε γίνονται πραγματικά τραγανά.

Το ελαιόλαδο μπαίνει στο τέλος και πάντα ωμό.

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Κρύα σούπα πεπόνι με μους φέτας και τσιπς προσούτο

Υλικά (για 4 μερίδες):

Για τη σούπα πεπονιού:

1 μεγάλο ώριμο πεπόνι (καθαρό βάρος σάρκας 900–1.000 g)

20 ml χυμός λάιμ

10 γρ. ελαιόλαδο

αλάτι – λευκό πιπέρι

Για τη μους φέτας:

200 γρ. φέτα (καλά στραγγισμένη)

120 γρ. γιαούρτι στραγγιστό πλήρες

50 ml κρέμα γάλακτος 35% (ελαφρά χτυπημένη)

10 γρ. ελαιόλαδο

λευκό πιπέρι

Για τα chips προσούτο:

100 γρ. προσούτο σε λεπτές φέτες

Για το τελείωμα:

20–25 γρ. ελαιόλαδο (καλό, φρουτώδες)

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε το πεπόνι και το κόβουμε σε κομμάτια. Το τοποθετούμε στο μπλέντερ μαζί με τον χυμό λάιμ, το ελαιόλαδο, το αλάτι και το πιπέρι. Χτυπάμε μέχρι να προκύψει μια απόλυτα λεία, σχεδόν «νερουλή» σούπα χωρίς ίνες.

Δοκιμάζουμε και προσαρμόζουμε την οξύτητα και το αλάτι. Μεταφέρουμε τη σούπα στο ψυγείο και την αφήνουμε να παγώσει καλά για τουλάχιστον 2–3 ώρες.

Για τη μους φέτας, θρυμματίζουμε τη φέτα και την χτυπάμε μαζί με το γιαούρτι και το ελαιόλαδο μέχρι να γίνει λεία και κρεμώδης. Ενσωματώνουμε απαλά την ελαφρά χτυπημένη κρέμα γάλακτος ώστε να δώσουμε αέρα και όγκο.

Για τα chips προσούτο, απλώνουμε τις φέτες σε λαδόκολλα και ψήνουμε στους 160°C για 10–15 λεπτά, μέχρι να αφυδατωθούν και να γίνουν τραγανά. Τα αφήνουμε να κρυώσουν.

Σερβίρουμε τη σούπα πολύ κρύα σε βαθιά πιάτα. Προσθέτουμε στο κέντρο ή στο πλάι μια κουταλιά μους φέτας, σπάζουμε από πάνω chips προσούτο και ολοκληρώνουμε με λίγες σταγόνες καλού ελαιολάδου.