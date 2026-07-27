Συνταγή για το viral σνίτσελ στο ταψί

Αυτό το σνίτσελ γίνεται με κιμά από χοιρινό ή από κοτόπουλο.

Έτσι με τη συνταγή αυτή αξιοποιούμε τον κιμά, δίνοντάς του μια άλλη πιο ενδιαφέρουσα μορφή.

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Τα κομμάτια που θα κόψουμε για να βουτήξουμε στη γιαουρτοσάλτσα με κάρι, θα είναι ταυτόχρονα και τραγανά και ζουμερά.

Αυτό θα γίνει γιατί η επιφάνεια καλύπτεται με αυγό και παρμεζάνα, αποκτώντας κατά το ψήσιμο μια χρυσαφένια κρούστα που σπάει ευχάριστα στο πιρούνι.

Ιδανικό για να το βάλουμε στη μέση, όταν έχουμε φίλους στο σπίτι.

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Σνίτσελ στο ταψί

Υλικά (για 6 άτομα):

Για το σνίτσελ:

750 γρ. ανάμεικτο κιμά (μοσχάρι και χοιρινό) ή κιμά κοτόπουλου

45 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

40 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

4 αυγά

3 γρ. αλάτι

3 γρ. γλυκιά πάπρικα

3 γρ. σκόρδο σε σκόνη

10 γρ. ελαιόλαδο (προαιρετικά)

Για τη σάλτσα γιαουρτιού:

60 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

5 γρ. μουστάρδα

1 πρέζα κάρι

αλάτι, κατά βούληση

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C και στρώνουμε ένα μεγάλο ρηχό ταψί με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος.

Σε ένα μπολ ζυμώνουμε τον κιμά με το αλάτι, την πάπρικα και το σκόρδο σε σκόνη μέχρι να κατανεμηθούν ομοιόμορφα τα καρυκεύματα.

Αδειάζουμε το μείγμα στο ταψί και, με βρεγμένα χέρια ή μια σπάτουλα, το πιέζουμε ώστε να σχηματίσει ένα πολύ λεπτό και ομοιόμορφο ορθογώνιο στρώμα.

Πασπαλίζουμε την επιφάνεια με τη μισή ποσότητα αλευριού. Χτυπάμε τα δύο αυγά σε μπολ και τα απλώνουμε προσεκτικά πάνω στον κιμά. Ολοκληρώνουμε με τη μισή παρμεζάνα και λίγες σταγόνες ελαιόλαδου.

Τοποθετούμε ένα δεύτερο φύλλο χαρτιού ψησίματος πάνω από το μείγμα και, με τη βοήθεια ενός δεύτερου ταψιού ή μεγάλης επιφάνειας, το αναποδογυρίζουμε προσεκτικά.

Αφαιρούμε το χαρτί από την επάνω πλευρά και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία: πασπαλίζουμε με το υπόλοιπο αλεύρι, καλύπτουμε με τα δύο χτυπημένα αυγά και σκορπίζουμε την υπόλοιπη παρμεζάνα.

Ψήνουμε για περίπου 25 λεπτά στη μεσαία θέση του φούρνου. Στη συνέχεια μεταφέρουμε το ταψί ένα επίπεδο πιο ψηλά και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 4-5 λεπτά ακόμη, μέχρι η επιφάνεια να αποκτήσει έντονο χρυσαφένιο χρώμα.

Στο μεταξύ ανακατεύουμε το γιαούρτι με τη μουστάρδα, το κάρι και λίγο αλάτι μέχρι να προκύψει μια λεία σάλτσα.

Αφήνουμε το σνίτσελ να ξεκουραστεί για λίγα λεπτά, κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε μαζί με τη σάλτσα γιαουρτιού.