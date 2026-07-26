Συνταγή για σαρδελόπιτα

Συναντάμε τις ψαρόπιτες στα νησιά.

Ειδικά οι σαρδέλες που είναι οικονομικές, χρησιμοποιούνται πολύ.

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Το μυστικό στη γεύση της γέμισης είναι να σοτάρουμε καλά τα κρεμμύδια. Όσο πιο γλυκά γίνουν, τόσο πιο ισορροπημένη θα είναι η γεύση της πίτας.

Θα πρέπει να στεγνώσουμε καλά τα φιλέτα, να ταμπονάρουμε με απορροφητικό χαρτί πριν τα χρησιμοποιήσουμε, ώστε να μη βγάλουν πολλά υγρά στο ψήσιμο.

Δεν πιέζουμε τη γέμιση. Την απλώνουμε χαλαρά, για να κυκλοφορεί ο αέρας και να παραμείνει τραγανό το φύλλο, είτε βάλουμε φύλλο πάνω-κάτω, είτε την κάνουμε ανοιχτή, βάζοντας μόνο κάτω τα μισά φύλλα του πακέτου.

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Σαρδελόπιτα

Υλικά (για ταψί 30 εκ.):

Για τη γέμιση:

800 γρ. φρέσκες σαρδέλες, καθαρισμένες σε φιλέτα

2 χοντρά χωριάτικα φύλλα (περίπου 300 γρ.)

250 γρ. ξερά κρεμμύδια, κομμένα σε λεπτές φέτες

60 γρ. φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

50 γρ. ελαιόλαδο

120 γρ. γραβιέρα, χοντροτριμμένη

25 γρ. άνηθο, ψιλοκομμένο

20 γρ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο

ξύσμα από 1 λεμόνι

2 γρ. ξερή ρίγανη

2 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

3 γρ. αλάτι (ή λιγότερο, ανάλογα με την αλμύρα της φέτας)

Για άλειμμα:

40 γρ. ελαιόλαδο

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C, στις αντιστάσεις ή στον αέρα.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι και σοτάρουμε τα ξερά κρεμμύδια μαζί με τα φρέσκα κρεμμυδάκια για 8-10 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να γλυκάνουν, χωρίς να πάρουν έντονο χρώμα. Τα αφήνουμε να κρυώσουν.

Σε μεγάλο μπολ ανακατεύουμε τα σοταρισμένα κρεμμύδια, τον άνηθο, τον μαϊντανό, το ξύσμα λεμονιού, τη ρίγανη, το πιπέρι και την γραβιέρα.

Προσθέτουμε τα φιλέτα της σαρδέλας κομμένα σε μεγάλα κομμάτια και ανακατεύουμε απαλά, ώστε να μη διαλυθούν.

Λαδώνουμε ελαφρά το ταψί και στρώνουμε το πρώτο χωριάτικο φύλλο, αφήνοντάς το να εξέχει από τα τοιχώματα.

Απλώνουμε ομοιόμορφα τη γέμιση και σκεπάζουμε με το δεύτερο φύλλο. Γυρίζουμε τις άκρες προς τα μέσα, δημιουργώντας έναν περιμετρικό κόθρο.

Αλείφουμε την επιφάνεια με το υπόλοιπο ελαιόλαδο, χαράζουμε ελαφρά την πίτα σε κομμάτια και ψήνουμε για 45-50 λεπτά, μέχρι να γίνει τραγανό το φύλλο.

Αφήνουμε τη σαρδελόπιτα να σταθεί για 15 λεπτά πριν την κόψουμε, ώστε να σταθεροποιηθεί η γέμιση και να κόβεται όμορφα.



