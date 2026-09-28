Συνταγή για φέτα ψητή στο ταψί με ντομάτα και πράσινη πιπεριά

Η ψητή φέτα είναι ελληνική νοστιμιά, την οποία στα βόρεια έχουν ενισχύσει με νιφάδες μπούκοβο.

Εκλεκτός, μα απλός μεζές, δεν λείπει από τα καθημερινά και όλα τα τραπέζια.

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Ένα καλό κομμάτι φέτας, ώριμη ντομάτα, πράσινη πιπεριά, ρίγανη και ελαιόλαδο μπαίνουν όλα μαζί στο ταψί και ψήνονται μέχρι το τυρί να μαλακώσει και τα λαχανικά να γλυκάνουν.

Το ζητούμενο εδώ είναι να μείνει η φέτα ζουμερή και κρεμώδης στο εσωτερικό, ενώ στην επιφάνεια να πάρει λίγο χρώμα.

Τη βγάζουμε από τον φούρνο και τη σερβίρουμε αμέσως, όσο είναι ακόμη καυτή, με φρυγανισμένο ή χωριάτικο ψωμί για να μαζέψουμε το ελαιόλαδο και τα πικάντικα ζουμάκια.

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Φέτα ψητή

Υλικά:

200 γρ. φέτα, σε ένα ενιαίο κομμάτι

150 γρ. ώριμη ντομάτα, σε λεπτές φέτες

50 γρ. πράσινη πιπεριά, σε λεπτές ροδέλες

30 γρ. ελαιόλαδο

2 γρ. ξερή ρίγανη

1 γρ. μπούκοβο

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C.

Τοποθετούμε τη φέτα σε ένα μικρό πυρίμαχο σκεύος, ώστε τα υλικά να είναι σχετικά στριμωγμένα και τα υγρά να παραμένουν γύρω από το τυρί.

Μοιράζουμε τις φέτες της ντομάτας και την πράσινη πιπεριά πάνω και γύρω από τη φέτα. Περιχύνουμε με το ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε με τη ρίγανη και το μπούκοβο.

Ψήνουμε για περίπου 20-25 λεπτά, μέχρι η φέτα να έχει μαλακώσει καλά και η ντομάτα με την πιπεριά να έχουν ψηθεί και να έχουν αφήσει τα αρώματά τους στο ελαιόλαδο.

Για πιο ροδισμένη επιφάνεια, ανεβάζουμε για λίγο το σκεύος κάτω από το γκριλ και ψήνουμε για 2-3 λεπτά, μέχρι η φέτα να πάρει ελαφρύ χρυσαφί χρώμα.

Σερβίρουμε αμέσως, όσο η φέτα είναι ζεστή και κρεμώδης, συνοδεύοντας με μπόλικο χωριάτικο ψωμί.