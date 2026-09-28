Συνταγή για μπισκότα με χουρμάδες και κάρδαμο με τρία υλικά

Τρία υλικά αρκούν για να φτιάξουμε αυτά τα μικρά, μαλακά μπισκότα με φυσική γλύκα και εξωτικό άρωμα κάρδαμου.

Οι χουρμάδες λειτουργούν ταυτόχρονα ως γλυκαντικό και ως συνδετικό υλικό και πρέπει να είναι τρυφεροί και μαλακοί.

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Το αλεύρι αμυγδάλου δίνει στη ζύμη σώμα και μια ελαφρώς βουτυράτη γεύση.

Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε αυγό, γάλα, βούτυρο ή λάδι, ούτε κάποιο άλλο υγρό.

Η υφή τους είναι περισσότερο μαλακή και μαστιχωτή και το κάρδαμο είναι αρκετό σε μικρή ποσότητα.

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Μπισκότα με χουρμάδες και κάρδαμο

Υλικά:

120 γρ. αλεύρι αμυγδάλου

160 γρ. μαλακούς χουρμάδες, χωρίς κουκούτσια

1,2 γρ. κάρδαμο σε σκόνη

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C και στρώνουμε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί.

Βάζουμε στο μπλέντερ ή στον πολυκόφτη το αλεύρι αμυγδάλου, τους χουρμάδες και το κάρδαμο. Χτυπάμε μέχρι να αρχίσει το μείγμα να συγκεντρώνεται σε μια ενιαία, μαλακή ζύμη. Αν οι χουρμάδες είναι αρκετά μαλακοί, δεν θα χρειαστεί να προσθέσουμε καθόλου υγρό.

Παίρνουμε μικρές ποσότητες από τη ζύμη και τις πλάθουμε σε μπαλάκια. Τις τοποθετούμε στο ταψί και τις πιέζουμε απαλά με τα δάχτυλα ώστε να πάρουν το σχήμα μικρών μπισκότων.

Για το σχέδιο στην επιφάνεια, πιέζουμε ελαφρά το πίσω μέρος ενός μικρού ποτηριού στο κέντρο κάθε μπισκότου, χωρίς να τα πλατύνουμε υπερβολικά.

Ψήνουμε για περίπου 12 λεπτά, μέχρι να σταθεροποιηθούν και να πάρουν ελαφρύ χρώμα στις άκρες. Τα αφήνουμε να σταθούν για λίγα λεπτά στο ταψί και στη συνέχεια τα μεταφέρουμε σε σχάρα για να κρυώσουν.