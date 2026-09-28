Συνταγή για ψαροκεφτέδες με κόκκινη σάλτσα

Αυτά τα τρυφερά κεφτεδάκια από ψάρι, με μυρωδικά και λαχανικά, είναι ένα πιάτο που αξιοποιεί το φιλέτο του ψαριού με τρόπο διαφορετικό.

Ο μπακαλιάρος, ο ροφός και σφυρίδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εδώ και να δώσουν εξαιρετικούς ψαροκεφτέδες.

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Πρέπει να προσέξουμε τη διαχείρηση του ψαριού, να μην πολτοποιηθεί εντελώς, ώστε να διατηρήσει τη χαρακτηριστική του υφή και οι κεφτέδες να παραμένουν ζουμεροί

Τα σοταρισμένα λαχανικά προσθέτουν γλύκα και αρώματα, ενώ το μπούκοβο δίνει μια διακριτική πικάντικη νότα.

Πρώτα θα δώσουμε στους κεφτέδες χρώμα και στη συνέχεια θα τους αφήσουμε να μαγειρευτούν μέσα στη σάλτσα, ώστε να μην διαλυθούν.

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Κεφτεδάκια ψαριού κοκκινιστά

Υλικά:

Για τους ψαροκεφτέδες:

800 γρ. φιλέτο ψαριού, όπως μπακαλιάρος, ροφός ή σφυρίδα

3 κ.σ. ελαιόλαδο (περίπου 45 γρ.)

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1/2 ματσάκι σέλινο, ψιλοκομμένο

2 καρότα, τριμμένα

2-3 φρέσκα κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

2 κ.σ. πελτέ ντομάτας (περίπου 35 γρ.)

1 κ.σ. μπούκοβο

2 αυγά

περίπου 60-80 γρ. φρυγανιά τριμμένη

αλάτι-πιπέρι

Για τη σάλτσα:

60 γρ. ελαιόλαδο

800 γρ. τριμμένες ντομάτες

αλάτι-πιπέρι

1-2 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε τις 3 κουταλιές ελαιόλαδο σε μεγάλο τηγάνι και σοτάρουμε το ξερό κρεμμύδι, τα καρότα και τα φρέσκα κρεμμύδια.

Τα μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 6-8 λεπτά, ανακατεύοντας κατά διαστήματα, μέχρι να μαλακώσουν χωρίς να πάρουν έντονο χρώμα.

Προσθέτουμε τον πελτέ και τον αφήνουμε να μαγειρευτεί για 1-2 λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς. Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει εντελώς.

Στο μεταξύ, «μαδάμε» το φιλέτο σε μικρά κομμάτια.

Το βάζουμε σε μεγάλο μπολ και προσθέτουμε τα κρύα λαχανικά, το σέλινο, το μπούκοβο και τα αυγά. Αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε.

Ρίχνουμε σταδιακά τη φρυγανιά, ανακατεύοντας μέχρι να αποκτήσουμε ένα μείγμα που κρατά το σχήμα του και πλάθεται χωρίς να κολλά υπερβολικά στα χέρια μας.

Δεν προσθέτουμε όλη τη φρυγανιά από την αρχή, καθώς η ποσότητα που θα χρειαστούμε εξαρτάται από την υγρασία του ψαριού.

Βρέχουμε ελαφρά τα χέρια μας και πλάθουμε μικρούς, ομοιόμορφους κεφτέδες.

Τους αφήνουμε για περίπου 15 λεπτά στο ψυγείο, ώστε να σφίξει το μείγμα και να διατηρήσουν καλύτερα το σχήμα τους στο μαγείρεμα.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο, για τη σάλτσα σε μεγάλο, βαθύ τηγάνι και ροδίζουμε τους ψαροκεφτέδες σε δόσεις, περίπου 1-2 λεπτά από κάθε πλευρά, ίσα να κάνουν κρούστα.

Βγάζουμε τους κεφτέδες σε πιάτο.

Ρίχνουμε στο ίδιο τηγάνι τις τριμμένες ντομάτες. Αλατοπιπερώνουμε και αφήνουμε τη σάλτσα να σιγοβράσει για περίπου 10 λεπτά και να αρχίσει να δένει.

Τοποθετούμε προσεκτικά τους κεφτέδες μέσα στη σάλτσα, χαμηλώνουμε τη φωτιά και τους μαγειρεύουμε για ακόμη 7-8 λεπτά.

Κουνάμε απαλά το τηγάνι αντί να ανακατεύουμε με κουτάλα, ώστε να μη διαλυθούν.

Αποσύρουμε από τη φωτιά, πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένο μαϊντανό και σερβίρουμε με ρυζάκι.