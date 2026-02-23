Συνταγή για γαρίδες αχνιστές με λευκό κρασί και άνηθο

Αυτές οι γαρίδες βράζουν στο ζουμί τους.

Διατηρούν, έτσι, τη νοστιμιά τους και την ουσία τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βούτυρο με το λευκό κρασί, δημιουργούν σάλτσα που δεν θα μείνει, σίγουρα, στην κατσαρόλα.

Έχει σημασία να δώσουμε προσοχή στον χρόνο μαγειρέματος, αφού, όταν οι γαρίδες αλλάξουν χρώμα, τότε είναι έτοιμες.

Και πρέπει να τις σερβίρουμε αμέσως, για να κρατήσουν αυτή την υγρασία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γαρίδες αχνιστές με λευκό κρασί

Υλικά (για 4 μερίδες):

1 κιλό ολόκληρες γαρίδες, καλά πλυμένες

50 γρ. φυτικό βούτυρο και 50 γρ. ελαιόλαδο

1 κλωναράκι άνηθο, χοντροκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, λεπτοκομμένες

1/2 λεμόνι (χυμός)

2 κ.σ. λευκό κρασί

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Πλένουμε και στραγγίζουμε καλά τις γαρίδες. Ψιλοκόβουμε το σκόρδο και τον άνηθο και στύβουμε το λεμόνι. Ζεσταίνουμε την κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά.

Ρίχνουμε ελαιόλαδο–βούτυρο στην κατσαρόλα και το αφήνουμε να ζεσταθεί μέχρι να γυαλίσει — δεν θέλουμε να καπνίσει.

Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο σκόρδο και το σοτάρουμε πολύ σύντομα (20–30 δευτερόλεπτα) μέχρι να αρωματιστεί, προσοχή να μην καεί.

Βάζουμε τις πλυμένες γαρίδες στην κατσαρόλα, να σοταριστούν.

Σβήνουμε με το λευκό κρασί, καλύπτουμε με καπάκι και αφήνουμε να αχνιστούν σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά, για 12–15 λεπτά συνολικά (ανάλογα με το μέγεθος).

Οι γαρίδες πρέπει να έχουν γίνει ροζ και η σάρκα να είναι συμπαγής αλλά όχι σκληρή. Αν χρησιμοποιούμε πολύ μικρές γαρίδες ο χρόνος θα είναι μικρότερος.

Προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού και τον άνηθο, ανακινώντας την κατσαρόλα ή ανακατεύοντας απαλά για 1–2 λεπτά ώστε να ενωθούν τα αρώματα. Δοκιμάζουμε και προσαρμόζουμε λίγο αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι αν χρειάζεται.

Σερβίρουμε αμέσως τις γαρίδες ζεστές, σε βαθύ πιάτο με λίγη από τη σάλτσα τους.