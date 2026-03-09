Αυτή η συνταγή για γαρίδες σε σάλτσα κάρι, με γάλα καρύδας είναι ένα ταξίδι, προς την Ανατολή, μέσα στο πιάτο.

Ακόμη και αν είναι καθημερινή, μπορείτε με αυτή την εύκολη συνταγή, να γεμίσετε την κουζίνα και την καρδιά σας με γεύσεις και αρώματα, εξωτικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι γλυκές, κρεμώδεις νότες της καρύδας συναντούν το ζεστό πικάντικο άγγιγμα του κάρι και του κάρδαμου.

Οι ντελικάτες γαρίδες με την τρυφερή σάρκα τους, απορροφούν κάθε στρώμα γεύσης.

Είναι μια πρόταση απλή στην εκτέλεση, θεαματική στη γεύση, ιδανική για να μοιραστούμε με τους φίλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γαρίδες σε σάλτσα κάρι

Υλικά:

3 κ.σ. ελαιόλαδο

150 γρ. κρεμμύδι ψιλοκομμένο

½ κ.γ. ήπιο κάρι

½ κ.γ. κάρδαμο , τριμμένο, ή οι σπόροι από 1 κάψουλα, σπασμένοι — περίπου 0,5 g

½ κ.γ. αλάτι

240 γρ. γάλα καρύδας (κονσέρβας)

60 γρ. νερό

450 γρ. γαρίδες, ξεφλουδισμένες και καθαρισμένες

ψιλοκομμένος φρέσκος κόλιανδρος και φέτες λάιμ (για σερβίρισμα)

βρασμένο ρύζι μπασμάτι (για σερβίρισμα)

Εκτέλεση:

Αν χρησιμοποιούμε κατεψυγμένες γαρίδες, τις ξεπαγώνουμε ενώ ετοιμάζουμε τη σάλτσα, ώστε να είναι έτοιμες όταν πρέπει να μπουν στο τηγάνι.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά σε μέτριο τηγάνι και προσθέτουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Σοτάρουμε μέχρι να γίνει διάφανο, περίπου 5 λεπτά.

Προσθέτουμε τη σκόνη κάρι, το τριμμένο κάρδαμο και το αλάτι. Συνεχίζουμε το μαγείρεμα για περίπου 2 λεπτά ώστε να αναπτυχθούν τα αρώματα.

Ρίχνουμε το γάλα καρύδας και το νερό, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για 5–10 λεπτά μέχρι να ενωθούν οι γεύσεις και η σάλτσα να δέσει ελαφρά.

Προσθέτουμε τις γαρίδες και τις απλώνουμε ομοιόμορφα στο τηγάνι. Σιγοβράζουμε για περίπου 5 λεπτά, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι οι γαρίδες να αλλάξουν χρώμα από γκρι σε ροζ και να μην παραψηθούν και γίνουν λαστιχένιες.

Σερβίρουμε αμέσως, γαρνίροντας με ψιλοκομμένο κόλιανδρο και συνοδεύοντας με βρασμένο ρύζι μπασμάτι.