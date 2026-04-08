Συνταγή για γιορτινή σοκολατόπιτα με γλάσο

Το τραπέζι της Λαμπρής, ζητάει δύο ειδών γλυκά, σιροπιαστά ή σοκολατένια ή και τα δύο.

Και αυτή η ζουμερή σοκολατόπιτα με γυαλιστερό γλάσο σοκολάτας, θα εντυπωσιάσει τους πάντες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπορούμε να φτιάξουμε το γλάσο και με κουβερτούρα γάλακτος, απλώς θα είναι πιο γλυκό.

Σερβίρουμε τη σοκολατόπιτα δροσερή από το ψυγείο ή σε θερμοκρασία δωματίου.

Αν είστε τίποτα «αχόρταγοι» στο γλυκό, βάλτε δίπλα και παγωτό βανίλια να γίνει πάρτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σοκολατόπιτα με γλάσο

Υλικά:

Για το γλυκό:

1 φλ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

3/4 φλ. ζάχαρη

2/3 φλ. κακάο

1/2 κ.σ. σόδα μαγειρική

1 φλ. γάλα πλήρες

1/3 φλ. σπορέλαιο

1 μεγάλο αυγό

2 βανιλίνες

1 πρέζα αλάτι

Για το γλάσο:

300 γρ. κουβερτούρα μπίτερ ή γάλακτος

1 κ.σ. βούτυρο

1/2 φλ. γάλα

1 κ.γ. σπορέλαιο

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180° C, στις αντιστάσεις.

Βάζουμε όλα τα υλικά για το γλυκό, στον κάδο του μίξερ και τα χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα για 4-5 λεπτά.

Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε ένα μέτριο παραλληλόγραμμο ταψί και αδειάζουμε το μείγμα.

Ισιώνουμε την επιφάνεια και ψήνουμε για περίπου 45 λεπτά.

Όσο ψήνεται η σοκολατόπιτα, φτιάχνουμε το γλάσο, λιώνοντας την κουβερτούρα μαζί με το βούτυρο σε μπεν μαρί.

Τραβάμε από τη φωτιά, ρίχνουμε το γάλα και το σπορέλαιο και ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε ένα γυαλιστερό, ρευστό γλάσο.

Βγάζουμε το γλυκό από τον φούρνο να κρυώσει για 1 ώρα, τουλάχιστον.

Μετά κόβουμε σε κομμάτια και περιχύνουμε με το γλάσο.

Βγάζουμε και σερβίρουμε τα κομμάτια, μέσα από το ταψί.