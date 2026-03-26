Συνταγή για γκιόζα με χοιρινό κιμά, φρέσκο κρεμμυδάκι και τζίντζερ στο τηγάνι

Λεπτεπίλεπτη αρμονία γεύσεων και υφών, προσφέρει αυτό το ασιατικό «ραβιόλι», που ονομάζεται γκιόζα.

Μπορεί να έχει διάφορες γεμίσεις, όπως κοτόπουλο, χοιρινό ή θαλασσινά.

Εδώ, εμείς, θα τις φτιάξουμε με χοιρινό κιμά, αρωματισμένο με τζίντζερ, φρέσκα κρεμμυδάκια, σκόρδο και καπνιστή πάπρικα.

Το φύλλο, όταν τηγανιστεί, γίνεται τραγανό σαν λεπτό χρυσό κάλυμμα που κρύβει μια μαλακή, εκρηκτική καρδιά — κάθε μπουκιά μια μικρή πολυτελής εμπειρία, ιδανική για μια βραδιά εξωτικών γεύσεων.

Tip: Αν προτιμάμε πιο ελαφριά εκδοχή, ατμομαγειρεύουμε χωρίς το αρχικό σοτάρισμα: βάζουμε τις γκιόζα απευθείας σε καλά λαδωμένο τηγάνι, προσθέτουμε νερό και σκεπάζουμε με το καπάκι.

Γκιόζας με χοιρινό κιμά

Υλικά:

250 γρ. χοιρινό κιμά

½ κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

3 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

3 σκελίδες σκόρδο

3 κ.σ. σόγια sauce

½ κ.γ. πάπρικα, καπνιστή

1 κ.γ. τζίντζερ σκόνη

14 φύλλα γκιόζα

100-120 ml νερό

Αλάτι

Πιπέρι

Ηλιέλαιο

Εκτέλεση:

Ψιλοκόβουμε το ½ κρεμμύδι, τα 3 φρέσκα κρεμμυδάκια και πολτοποιούμε τις 3 σκελίδες σκόρδο.

Σε ένα μπολ βάζουμε τα 250 γρ. χοιρινό κιμά, προσθέτουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, τα φρέσκα κρεμμυδάκια, το σκόρδο, τις 3 κ.σ. σόγια sauce, ½ κ.γ. καπνιστή πάπρικα, 1 κ.γ. τζίντζερ σε σκόνη, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί η γέμιση.

Παίρνουμε ένα φύλλο γκιόζα, βάζουμε περίπου 1 κ.σ. γέμιση στο κέντρο (μην το παραγεμίσουμε). Βρέχουμε ελαφρώς τις άκρες του φύλλου με νερό και κλείνουμε διπλώνοντας σε μισοφέγγαρο ή κάνοντας δαντελωτές πτυχώσεις, σφραγίζοντας καλά. Επαναλαμβάνουμε για τα υπόλοιπα φύλλα (σύνολο 14 φύλλα).

Ζεσταίνουμε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά με λίγο ηλιέλαιο (2–3 κ.σ.). Τοποθετούμε τις γκιόζα με την πλευρά που είναι σφραγισμένη προς τα πάνω και τηγανίζουμε 2–3 λεπτά μέχρι να ροδίσει η βάση τους.

Προσθέτουμε στο τηγάνι 100–120 ml νερού (ανάλογα με το μέγεθος του τηγανιού), καλύπτουμε αμέσως με καπάκι και αφήνουμε να ατμοψηθούν για 3–5 λεπτά μέχρι να μαγειρευτεί ο κιμάς και να εξατμιστεί το νερό.

Βγάζουμε το καπάκι και αφήνουμε άλλα 1–2 λεπτά να εξατμιστούν τα υπόλοιπα υγρά και να γίνει ξανά τραγανή η βάση. Σερβίρουμε ζεστές με ντιπ σόγιας, ξυδιού από ρύζι και νιφάδες τσίλι.