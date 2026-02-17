Συνταγή για γλυκιές μπουκιές καρύδας

Ντελικάτα και αρωματικά κεκάκια σε μέγεθος μπουκιάς με καρύδα.

Αφράτα με μαλακό εσωτερικό και τραγανές άκρες.

Το δούλεμα της ζύμης θέλει προσοχή στη θερμοκρασία, για να έχουν τη σωστή υφή στο τέλος.

Το μείγμα ζεσταίνεται ελαφρά για να «συνδεθούν» τα ασπράδια με τη ζάχαρη και την καρύδα.

Το μυστικό υλικό είναι ο πουρές μήλου, που θα βρούμε στις βρεφικές τροφές στο σούπερ μάρκετ.

Γλυκιές μπουκιές καρύδας

Υλικά:

60 γρ. ασπράδι αυγού (περίπου από 2 πολύ μεγάλα αυγά)

150 γρ. ζάχαρη

150 γρ. τριμμένη άγλυκη καρύδα

25 γρ. πουρές μήλου, λείος, άγλυκος (βρεφική τροφή, στο σούπερ μάρκετ)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220°C και στρώνουμε ταψί με λαδόκολλα.

Σε μια μέτρια, βαριά κατσαρόλα ανακατεύουμε τα ασπράδια, τη ζάχαρη, την καρύδα και τον πουρέ μήλου.

Θερμαίνουμε σε μέτρια‑χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι το μείγμα να ομογενοποιηθεί, να γίνει λείο και να ζεσταθεί.

Ελέγχουμε την υφή: αν είναι πολύ στεγνό προσθέτουμε λίγο ακόμη πουρέ μήλου, αν είναι πολύ υγρό προσθέτουμε λίγη καρύδα ώστε να μπορούμε να το βάλουμε σε κορνέ ή να στέκεται σε κουτάλι.

Μεταφέρουμε το ζεστό μείγμα σε κορνέ και σχηματίζουμε μικρά κεκάκια στη λαδόκολλα, αφήνοντας 3–4 εκατοστά «αέρα» ανάμεσά τους. Εναλλακτικά βάζουμε 1 κουταλιά της σούπας, για κάθε μπουκιά.

Αφήνουμε τις μπουκιές καρύδας να στεγνώσουν στο ταψί για 15 λεπτά πριν ψήσουμε.

Ψήνουμε στους 220°C για 5–7 λεπτά, μέχρι να αρχίσουν να παίρνουν χρώμα στις άκρες.

Αφήνουμε να κρυώσουν λίγα λεπτά στο ταψί, μετά σηκώνουμε τη λαδόκολλα και τοποθετούμε πάνω σε σχάρα για να σφίξουν εντελώς.

Όταν κρυώσουν, αποθηκεύουμε σε κλειστό δοχείο για έως 5 ημέρες σε θερμοκρασία δωματίου.