Συνταγή για κολοκύθια στον φούρνο με τραγανή κρούστα από κρακεράκια

Δεν το λες ακριβώς ογκρατέν, αλλά περισσότερο ένα τραγανό φουρνιστό συνοδευτικό.

Τα κολοκύθια ψήνονται μέσα σε μια πλούσια κρέμα τυριού, σκόρδου και παρμεζάνας, ενώ στην επιφάνεια στρώνουμε βουτυράτα κρακεράκια που ψήνονται μέχρι να γίνουν χρυσαφένια και τραγανά.

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Το ενδιαφέρον εδώ είναι η αντίθεση: μαλακό και κρεμώδες από κάτω, τραγανό και αλμυρό από πάνω.

Το σερβίρουμε ως ζεστό συνοδευτικό δίπλα σε ψητό κοτόπουλο, χοιρινό ή μοσχάρι, αλλά στέκεται άνετα και μόνο του με μια πράσινη σαλάτα και καλό ψωμί.

Για ακόμη πιο ελληνικό χαρακτήρα, μπορούμε να αντικαταστήσουμε ένα μέρος της παρμεζάνας με ώριμη γραβιέρα.

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Τραγανά κολοκυθάκια στον φούρνο

Υλικά:

Για τα κολοκύθια:

1.130 γρ. κολοκύθια, περίπου 7 μέτρια

225 γρ. τυρί κρέμα, σε θερμοκρασία δωματίου

240 γρ. κρέμα γάλακτος με περίπου 12% λιπαρά

30 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

10 γρ. αλάτι

1 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

3 σκελίδες σκόρδο, περίπου 10 γρ., τριμμένες

100 γρ. φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

65 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη

Για την κρούστα:

85 γρ. αλμυρά στρογγυλά κρακεράκια

55 γρ. βούτυρο, λιωμένο

15 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη

λίγο επιπλέον μαλακό βούτυρο για το ταψί

λίγο επιπλέον φρέσκο κρεμμυδάκι για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, στις αντιστάσεις ή στους 170°C στον αέρα.

Βουτυρώνουμε καλά ένα ταψί περίπου 23 × 33 εκ., φροντίζοντας να καλύψουμε και τις γωνίες.

Κόβουμε τα κολοκύθια σε πολύ λεπτές ροδέλες, πάχους περίπου 3 χιλιοστών. Δεν χρειάζεται να τα ξεφλουδίσουμε.

Σε ένα μεγάλο μπολ δουλεύουμε με σύρμα το τυρί κρέμα μαζί με την κρέμα γάλακτος, το αλεύρι, το αλάτι, το πιπέρι και το τριμμένο σκόρδο. Ανακατεύουμε μέχρι να πάρουμε ένα όσο γίνεται λείο μείγμα.

Προσθέτουμε τα κολοκύθια, τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τα 65 γρ. από την παρμεζάνα. Ανακατεύουμε απαλά, ώστε η κρέμα να πάει παντού χωρίς να σπάσουμε τις λεπτές φέτες των κολοκυθιών.

Μεταφέρουμε το μείγμα στο βουτυρωμένο ταψί και το απλώνουμε σε ομοιόμορφη στρώση.

Σκεπάζουμε καλά με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για 30 λεπτά. Σε αυτό το στάδιο θέλουμε να εγκλωβίσουμε την υγρασία των κολοκυθιών, ώστε να μαλακώσουν και να ψηθούν μέσα στην κρεμώδη σάλτσα.

Ετοιμάζουμε την τραγανή κρούστα

Όσο ψήνονται τα κολοκύθια, χοντροσπάμε τα κρακεράκια με τα χέρια. Δεν τα κάνουμε σκόνη· θέλουμε να υπάρχουν μικρά και μεγαλύτερα κομμάτια για πιο ενδιαφέρουσα υφή.

Τα βάζουμε σε μπολ και τα ανακατεύουμε με το λιωμένο βούτυρο και τα 15 γρ. παρμεζάνας που κρατήσαμε.

Ανακατεύουμε μέχρι το βούτυρο να καλύψει τα περισσότερα κομμάτια.

Τελειώνουμε το ψήσιμο

Αφαιρούμε προσεκτικά το αλουμινόχαρτο και ανακατεύουμε απαλά το περιεχόμενο του ταψιού με μια μεγάλη κουτάλα. Δεν θέλουμε να το λιώσουμε ούτε να κάνουμε τα κολοκύθια πουρέ· ένα-δύο απαλά γυρίσματα αρκούν.

Απλώνουμε από πάνω το μείγμα των κρακερακίων, φροντίζοντας να καλύψει όσο γίνεται ομοιόμορφα όλη την επιφάνεια.

Ξαναβάζουμε το ταψί στον φούρνο, αυτή τη φορά ακάλυπτο, και ψήνουμε για 10-15 λεπτά, μέχρι η κρέμα να κοχλάζει διακριτικά στις άκρες και η κρούστα να πάρει βαθύ χρυσαφένιο χρώμα.

Αν θέλουμε ακόμη πιο έντονα τραγανή επιφάνεια, μπορούμε να τελειώσουμε για 1-2 λεπτά στο γκριλ, παρακολουθώντας το ταψί στενά γιατί τα κρακεράκια αρπάζουν γρήγορα.

Βγάζουμε από τον φούρνο και αφήνουμε το φαγητό να σταθεί για περίπου 5 λεπτά. Πασπαλίζουμε με λίγο ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι και σερβίρουμε ζεστό.