Συνταγή για χοιρινό σιδηρόδρομο στη γάστρα με πατάτες

Κυριακάτικο ή γιορτινό φαγητό που θέλει τον χρόνο του και μας ανταμείβει για την υπομονή μας.

Ο χοιρινός σιδηρόδρομος, κομμάτι που παλιά αγνοούσαμε ψήνεται αργά στη γάστρα μαζί με πατάτες, μέχρι το κρέας να γίνει τόσο τρυφερό ώστε να κόβεται με το πιρούνι.

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Στη γάστρα μπορούμε να μαγειρέψουμε ταυτόχρονα και τις πατάτες, οι οποίες απορροφούν γεύση από το κρέας και αποκτούν πλούσια γεύση.

Το κλειδί, είναι να μη βάλουμε πολλά υγρά, ώστε, στο τέλος να μείνει μια δεμένη, νόστιμη σάλτσα.

Το καλό ρόδισμα είναι σημαντικό. Δεν βιαζόμαστε στο πρώτο στάδιο. Η κρούστα που δημιουργείται στο κρέας δίνει σημαντικό μέρος της γεύσης στη σάλτσα.

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Χοιρινός σιδηρόδρομος στη γάστρα

Υλικά:

1,5 κιλό χοιρινός σιδηρόδρομος, σε δύο μεγάλα κομμάτια

1 κιλό πατάτες

2 γλυκοπατάτες

80 γρ. ελαιόλαδο

2 ξερά κρεμμύδια, σε χοντρές φέτες

3 σκελίδες σκόρδο, ολόκληρες και ελαφρώς σπασμένες

150 γρ. κόκκινο κρασί

2 κ.σ. σόγια σως

1 κ.σ. πελτές ντομάτας, περίπου 20 γρ.

150 γρ. νερό ή ζωμός κρέατος

2 φύλλα δάφνης

1 κ.γ. ξερό θυμάρι

1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα

αλάτι-φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Αφήνουμε το κρέας εκτός ψυγείου για περίπου 30 λεπτά πριν ξεκινήσουμε και στη συνέχεια το σκουπίζουμε καλά με χαρτί κουζίνας.

Αλατοπιπερώνουμε γενναιόδωρα όλες τις πλευρές.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε βαθύ τηγάνι ή κατσαρόλα και θωρακίζουμε τον σιδηρόδρομο σε δόσεις.

Ροδίζουμε καλά όλες τις πλευρές, χωρίς να στριμώχνουμε τα κομμάτια στο σκεύος. Τα μεταφέρουμε σε πιάτο.

Στο ίδιο σκεύος βάζουμε τα κρεμμύδια και τα αφήνουμε για 4-5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε το σκόρδο και τον πελτέ και ανακατεύουμε για περίπου 1 λεπτό, μέχρι να αρχίσει να καραμελώνει ο πελτές.

Σβήνουμε με το κρασί και τη σόγια σως και ξύνουμε με ξύλινη κουτάλα τον πάτο του σκεύους, ώστε να πάρουμε τα καραμελωμένα υπολείμματα του κρέατος.

Αφήνουμε το κρασί να βράσει για 2-3 λεπτά.

Προσθέτουμε τον ζωμό, τη δάφνη, το θυμάρι και την πάπρικα. Ανακατεύουμε και αποσύρουμε από τη φωτιά.

Κόβουμε τις πατάτες και τις γλυκοπατάτες σε μεγάλα, σχετικά ομοιόμορφα κομμάτια και τις βάζουμε στη γάστρα.

Τοποθετούμε από πάνω τα κομμάτια του κρέατος και περιχύνουμε με τη σάλτσα.

Κλείνουμε τη γάστρα με το καπάκι και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C, στις αντιστάσεις, για περίπου 2-2,5 ώρες.

Μετά τις πρώτες 2 ώρες ελέγχουμε το κρέας. Αν τρυπιέται εύκολα με πιρούνι, βγάζουμε το καπάκι και συνεχίζουμε το ψήσιμο για περίπου 20-30 λεπτά, μέχρι να πάρουν χρώμα το κρέας και οι πατάτες και να συμπυκνωθεί η σάλτσα.

Αφήνουμε το φαγητό να ξεκουραστεί για 10-15 λεπτά πριν το σερβίρουμε.