Συνταγή για καραμελωμένο ανανά στον φούρνο με ρούμι

Ένα απλό αλλά εντυπωσιακό επιδόρπιο, όπου η φυσική γλύκα του ανανά ενισχύεται με ζάχαρη και αρώματα από βανίλια, ρούμι και γλυκάνισο.

Στόχος μας είναι να μαλακώσει ο ανανάς και να αποκτήσει ένα λεπτό, γυαλιστερό καραμελωμένο στρώμα.

Το αρωματισμένο σιρόπι με ρούμι και μπαχαρικά, θα δώσει αυτή την υφή και το άρωμα στον ανανά.

Στο τέλος θα πρέπει να έχει μια ωραία ισορροπία οξύτητας και γλυκύτητας.

Μπορούμε να συνοδεύσουμε με σορμπέ, ή παγωτό, κανονικό ή φυτικό γιαούρτι ή λίγα ψημένα αμύγδαλα.

Καραμελωμένος ανανάς στον φούρνο

Υλικά:

1 ανανάς (ώριμος, αποφλοιωμένος και κομμένος σε ροδέλες ή μεγάλα κομμάτια)

300 γρ. νερό

125 γρ. ζάχαρη

1 στικ βανίλια, κομμένο κάθετα στη μέση

30 γρ. μαύρο ρούμι

2–3 κομμάτια αστεροειδή γλυκάνισου

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε τον ανανά, αφαιρούμε το σκληρό κέντρο του φρούτου και κόβουμε σε ροδέλες ή μεγάλα κομμάτια. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.

Σε μικρή κατσαρόλα βάζουμε το νερό, τη ζάχαρη, το στικ βανίλιας και τους αστεροειδείς γλυκάνισους.

Ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη και να σχηματιστεί ελαφρύ σιρόπι. Αφήνουμε να σιγοβράσει 2–3 λεπτά για να ενσωματωθούν τα αρώματα, κατόπιν αποσύρουμε από τη φωτιά.

Προσθέτουμε το μαύρο ρούμι στο ζεστό σιρόπι (προσοχή στην ανάφλεξη) και ανακατεύουμε. Αφαιρούμε το μαύρο στικ βανίλιας και τους γλυκάνισους.

Τοποθετούμε τις ροδέλες ανανά σε ταψί ή πυρίμαχο σκεύος σε μονή στρώση και περιχύνουμε με το ζεστό σιρόπι ώστε να καλυφθούν καλά.

Αφήνουμε να μαριναριστούν για 10–15 λεπτά ώστε να τραβήξουν τα αρώματα.

Ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο για 25 λεπτά, γυρίζοντας τις ροδέλες στη μέση του χρόνου, μέχρι να μαλακώσουν ελαφρά και να καραμελώσει η επιφάνειά τους.

Αν θέλουμε πιο έντονη καραμέλα, μπορούμε να βάλουμε για 1–2 λεπτά στη λειτουργία grill στο τέλος, παρακολουθώντας προσεκτικά να μην καούν.

Βγάζουμε από τον φούρνο, αφήνουμε να σταθεί 5 λεπτά και σερβίρουμε ζεστό ή χλιαρό.

Πασπαλίζουμε με λίγη τριμμένη φλούδα λεμονιού ή λίγες σταγόνες επιπλέον ρούμι, πριν σερβίρουμε.