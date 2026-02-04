Συνταγή για κεφτεδάκια σε σάλτσα γαλλικής κρεμμυδόσουπας

Διασταύρωση παραδοσιακού φαγητού και γαλλικής συνταγής, σε ένα νέο, απολαυστικό πιάτο με κεφτεδάκια.

Η ουσία της εμβληματικής κρεμμυδόσουπας, περικλείεται στη σάλτσα που σερβίρεται με τα ζουμερά κεφτεδάκια.

Αλλά δεν είναι μόνο η σάλτσα που παραπέμπει στη γαλλική κρεμμυδόσουπα—τα ίδια τα κεφτεδάκια είναι γεμάτα με γλυκιά και αλμυρή γεύση σοταρισμένου κρεμμυδιού.

Μπορείτε να σερβίρετε τα γαλλικά κρεμμυδοκεφτεδάκια, μόνα τους, ως τάπας, πάνω σε τραγανό ψωμί ή ως πλήρες γεύμα.

Για να ισορροπήσετε τη λιπαρότητα, από το βούτυρο και το τυρί, φροντίστε να αγοράσετε άπαχο κιμά για αυτό το πιάτο.

Γαλλικά κεφτεδάκια με γεύση κρεμμυδόσουπα

Υλικά:

Για τα κρεμμύδια:

2 κ.σ. ελαιόλαδο

4 μέτρια ξερά κρεμμύδια, κομμένα σε λεπτές φέτες (περίπου 6 φλιτζάνια )

3 σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε λεπτές φέτες

2 φύλλα δάφνης

1 1/2 κ.γ. αλάτι

1 κ.γ. φρέσκα φύλλα θυμαριού

1/2 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1/3 φλ. ξηρό λευκό κρασί

2 κ.σ. βούτυρο

Για τα κεφτεδάκια:

1/2 κιλό άπαχο μοσχαρίσιο κιμά

1 μεγάλο αυγό, χτυπημένο

1/3 φλ. τριμμένη φρυγανιά panko

1 κ.γ. αλάτι

1/2 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

2 κ.σ. ελαιόλαδο

Για τη σάλτσα και το σερβίρισμα:

1 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 φλ. ζωμό κοτόπουλου

1 κ.γ. μουστάρδα Ντιζόν

1 κ.γ. σάλτσα Worcestershire

175 γρ. φρεσκοτριμμένη γραβιέρα (περίπου 1 φλιτζάνι)

ψημένες φέτες μπαγκέτας, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Σε ένα μεγάλο τηγάνι, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά.

Προσθέτουμε τα κρεμμύδια, το σκόρδο, τα φύλλα δάφνης και το αλάτι και μαγειρεύουμε, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι τα κρεμμύδια να ροδίσουν βαθιά (αλλά όχι εντελώς να καραμελώσουν) και να μειωθεί σημαντικά ο όγκος τους, περίπου 45 λεπτά.

(Μπορείτε να προσθέσετε 1-2 κουταλάκια νερό στο τηγάνι αν αρχίσει να στεγνώνει (αυτό τείνει να συμβαίνει γύρω στα 30 λεπτά).

Προσθέτουμε το θυμάρι και το μαύρο πιπέρι και μαγειρεύουμε μέχρι να βγάλουν τα αρώματά τους, περίπου 1 λεπτό.

Προσθέτουμε το λευκό κρασί και το βούτυρο, ξύνοντας τον πάτο του τηγανιού για να αποσπάσουμε, τυχόν καψαλισμένα κομμάτια γεύσης.

Πετάμε τα φύλλα δάφνης και μεταφέρουμε τα κρεμμύδια σε ένα πιάτο για να κρυώσουν λίγο.

Ξεπλύνουμε και σκουπίζουμε το τηγάνι και αφήνουμε για αργότερα, στην άκρη.

Σε ένα μεγάλο μπολ, ζυμώνουμε τον κιμά, με το αυγό, το panko, το αλάτι και το πιπέρι.

Μόλις τα κρεμμύδια κρυώσουν αρκετά για να πιάνονται, ψιλοκόβουμε τα μισά και τα ρίχνουμε στο μείγμα του κιμά.

Με τα χέρια ανακατεύουμε τα πάντα μαζί μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Χωρίζουμε το μείγμα σε 16 μπαλάκια, 2,5 εκατοστών.

Ζεσταίνουμε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο στο τηγάνι, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.

Ροδίζουμε τα κεφτεδάκια, από όλες τις πλευρές, για 10 έως 12 λεπτά.

Πασπαλίζουμε τα κεφτεδάκια με αλεύρι και κουνάμε το τηγάνι μέχρι να ψηθεί το αλεύρι, περίπου 1 λεπτό.

Προσθέτουμε τον ζωμό κοτόπουλου, τα υπόλοιπα κρεμμύδια που κρατήσαμε, τη μουστάρδα και τη σάλτσα Worcestershire.

Αφήνουμε να σιγοβράσει, μέχρι να πήξει, η σάλτσα και να αποκτήσει ελαφρώς πιο σκούρο χρώμα, περίπου 10 λεπτά.

Προθερμαίνουμε το γκριλ σε χαμηλή ισχύ.

Βρέχουμε τα κεφτεδάκια με τη σάλτσα, καλύπτουμε την επιφάνεια με γραβιέρα και ψήνουμε στο γκριλ μέχρι να λιώσει το τυρί, περίπου 2 λεπτά.

Σερβίρουμε με φρυγανισμένες φέτες μπαγκέτας.

Τα κεφτεδάκια και η σάλτσα που περισσεύουν, διατηρούνται στο ψυγείο για έως και 5 ημέρες.