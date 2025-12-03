Συνταγή για κέικ σαν cinnamon roll με γλάσο βανίλιας

Όλοι ξέρουμε και οι περισσότεροι έχουμε ενδώσει στη μαγεία ενός συννεφένιου cinnamon roll.

Ε, λοιπόν, αυτό το κέικ έχει όλη αυτή την υπέροχη, ζαχαρένια γεύση κανέλας, χωρίς τις αναμονές για να διπλο-τριπλοφουσκώσουν τα κλασικά ρολάκια κανέλας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημιουργούμε στροβιλισμούς κανέλας στη ζύμη του κέικ και περιχύνουμε με γλάσο βανίλιας το ζεστό κέικ μόλις βγει από τον φούρνο.

Tips: όλα τα υλικά για το κέικ ( αυγά, γάλα, βούτυρο ) πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου για να ενωθούν σωστά και να δώσουν ένα αφράτο και ομοιογενές αποτέλεσμα.

Οι στροβιλισμοί βγαίνουν όμορφοι αν ανακατέψετε τη γέμιση κανέλας απαλά, κάνοντας «χορευτικές» κινήσεις με το μαχαίρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κέικ σαν cinnamon roll

Υλικά:

Για το κέικ:

3 φλιτζάνια αλεύρι (για όλες τις χρήσεις)

1 κούπα ζάχαρη (λευκή κρυσταλλική)

4 κ.σ. μπέικιν πάουντερ

1½ φλιτζάνι γάλα (πλήρες)

2 αυγά

2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

4 κ.σ. βούτυρο

1/4 κ.σ. αλάτι

Για τους στροβιλισμούς κανέλας:

220 γραμμάρια βούτυρο (πολύ μαλακό)

1 φλιτζάνι καστανή ζάχαρη

1 γεμάτη κ.σ. κανέλα

Για το γλάσο:

2 φλιτζάνια άχνη ζάχαρη

5-6 κ.σ. γάλα

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση:



Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C . Βουτυρώνουμε ένα μεσαίο ορθογώνιο ταψάκι 20×30 εκατοστά.

Λιώνουμε τις 4 κουταλιές βούτυρο.

Ρίχνουμε στον κάδο του μίξερ το αλεύρι, τη λευκή ζάχαρη, το αλάτι, το μπέικιν, το γάλα, τα αυγά και τη βανίλια και χτυπάμε να ενωθούν.

Με το μίξερ σε αργή ταχύτητα, ρίχνουμε στον κάδο το λιωμένο βούτυρο.

Αδειάζουμε το μείγμα στο βουτυρωμένο ταψί.

Σε ένα μεσαίο μπωλ, ανακατεύουμε το μαλακό βούτυρο (220 γρ.), την καστανή ζάχαρη και την κανέλα.

Ρίχνουμε το μείγμα κανέλας σε κουταλιές ομοιόμορφα πάνω από το μείγμα του κέικ στο ταψί.

Με ένα μαχαίρι και κάνουμε απαλούς «στροβιλισμούς» πάνω από το κέικ, για να ενσωματωθεί μερικώς η κανέλα στη ζύμη.

Ψήνουμε για 25-30 λεπτά τσεκάροντας με μία οδοντογλυφίδα η οποία πρέπει να βγαίνει σχεδόν καθαρή από το κέντρο του κέικ.

Ετοιμάζουμε το γλάσο: ανακατεύοντας καλά την άχνη ζάχαρη, το γάλα και τη βανίλια, σε ένα μπωλ, μέχρι να γίνει σαν γαλάκτωμα.

Ρίχνουμε το γλάσο πάνω από το ζεστό κέικ αμέσως μόλις βγει από τον φούρνο.

Σερβίρουμε το κέικ σε θερμοκρασία δωματίου.