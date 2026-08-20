Συνταγή για κέικ «τρουφάτο» ή «μυρμηγκάτο»

Το ελληνικό κέικ με τις «μικρές σοκολατένιες βούλες» που μεγάλωσε γενιές και γενιές.

Πρόκειται για ένα απλό, αφράτο κέικ με βανίλια, βούτυρο και μικρές σταγόνες σοκολάτας που μοιάζουν να έχουν σκορπιστεί μέσα στη ζύμη σαν μικρά «μυρμήγκια» — εξ ου και το όνομά του.

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Η συνταγή βρισκόταν στα τετράδια κουζίνας, των δεκαετιών 70΄ και 80΄ και σερβιριζόταν με καμάρι στα απογευματινά.

Η χρήση των υλικών ζαχαροπλαστικής, όπως η τρούφα σοκολάτας, σε οικιακό επίπεδο, έδωσε την αρχή σε αυτό το κέικ, που εξελίχθηκε από κουζίνα σε κουζίνα.

Κάθε νοικοκυρά πρόσθεσε τη δική της πινελιά — λίγο περισσότερο κακάο, περισσότερη σοκολάτα, ξύσμα πορτοκαλιού ή ένα ελαφρύ γλάσο από πάνω.

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Τρουφάτο – μυρμηγκάτο

Υλικά:

Για το κέικ:

250 γρ. βούτυρο αγελάδας σε θερμοκρασία δωματίου

250 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

4 αυγά (περίπου 200 γρ. χωρίς το κέλυφος)

300 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

16 γρ. μπέικιν πάουντερ

120 γρ. γάλα πλήρες

10 γρ. εκχύλισμα βανίλιας ή 2 κάψουλες βανιλίνης

120 γρ. τρούφα σοκολάτας ή μικρά κομματάκια κουβερτούρας

1 πρέζα αλάτι



Για το γλάσο σοκολάτας:



150 γρ. κουβερτούρα 55%-60% κακάο

100 γρ. κρέμα γάλακτος

15 γρ. βούτυρο

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C στον αέρα και βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε μια φόρμα για κέικ περίπου 26 εκατοστών.

Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη για 4-5 λεπτά, μέχρι το μείγμα να γίνει αφράτο και να αποκτήσει πιο ανοιχτό χρώμα.

Προσθέτουμε τα αυγά ένα-ένα, περιμένοντας να ενσωματωθεί το κάθε αυγό πριν προσθέσουμε το επόμενο.

Ρίχνουμε τη βανίλια και το αλάτι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα.

Προσθέτουμε σταδιακά το αλεύρι μαζί με το μπέικιν πάουντερ, εναλλάξ με το γάλα, ώστε να δημιουργήσουμε μια λεία και αφράτη ζύμη.

Τέλος, ενσωματώνουμε την τρούφα σοκολάτας ή τα κομματάκια κουβερτούρας με μια σπάτουλα, ανακατεύοντας απαλά ώστε να μοιραστούν ομοιόμορφα σε όλο το μείγμα.

Μεταφέρουμε τη ζύμη στη φόρμα ή σε ταψί και ψήνουμε για περίπου 45-50 λεπτά, μέχρι ένα ξυλάκι να βγαίνει καθαρό από το κέντρο του κέικ.

Αφήνουμε το κέικ να σταθεί για 10 λεπτά πριν το ξεφορμάρουμε και το αφήνουμε να κρυώσει εντελώς.

Αν θέλουμε, ετοιμάζουμε το γλάσο ζεσταίνοντας την κρέμα γάλακτος και την περιχύνουμε πάνω από την ψιλοκομμένη κουβερτούρα.

Προσθέτουμε το βούτυρο, ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε ένα λείο γλάσο και το απλώνουμε πάνω στο κέικ.

